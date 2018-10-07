Видео эмоций хаски развеселило Сеть

В Сети становится популярным видео с забавной реакцией хаски на розыгрыш хозяина. Мужчина кормил двух собак. Одному хаски достался картофель, другому питомцу перепал кусок запеченной птицы. Биологи объяснили, почему у хаски голубые глаза

Обиженное выражение морды первой собаки никого не может оставить равнодушным. Кто-то отметил, что с таким выражением лица встает по утрам, зная, что нужно идти на работу.