//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Николай Носков дал первое интервью после инсульта
- "Звезды – они же тоже люди", известный шоумен о вечеринках знаменитостей
- Галкин объяснил Харламову, как надо пародировать Пугачеву
- Дмитрий Шепелев прокомментировал свою госпитализацию
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Видео эмоций хаски развеселило Сеть
7 октября 2018, 11:14 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети становится популярным видео с забавной реакцией хаски на розыгрыш хозяина. Мужчина кормил двух собак. Одному хаски достался картофель, другому питомцу перепал кусок запеченной птицы.
Обиженное выражение морды первой собаки никого не может оставить равнодушным. Кто-то отметил, что с таким выражением лица встает по утрам, зная, что нужно идти на работу.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Политика
Яровая прокомментировала возможные кибератаки Великобритании
//В мире
Саудовский принц предсказал «исчезновение» России с мирового рынка нефти
//Новости Гнездо.ру
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Хайтек
СМИ: Google Chrome прекратит работу на 32 миллионах устройств
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова рассказали о приемной дочери
«Два миллиона за смену», Полина Максимова о гонорарах актеров
//В мире
В Германии решили осушить озеро для раскрытия убийства 25-летней давности
//Новости партнеров
//Спорт
Хабиб Нурмагомедов принес извинения за свое поведение после боя
//Культура
Бэнкси показал на видео подготовку к самоуничтожению картины
//Культура
//Новости СМИ2
В одном из жилых домов Кишинева прогремел взрыв, трое погибших
//Политика
//Новости Redtram
//Политика
В Совфеде прокомментировали прогноз саудовского принца по нефти
//В мире
//В мире
Латвия выбирает новый сейм: воздействие на избирателей и русская речь президента
В Москве из-за пожара эвакуирован институт законодательства
//В мире
Два истребителя Нидерландов были подняты в воздух из-за авиадебошира
//Общество
//Политика
Матвиенко: визит Путина в Южную Корею планируется на следующий год
//Общество
Макаров ошибается дважды: кто заменит спикера питерского Закса?
//Политика
"Она была мужчиной", шокирующие подробности об участниках "Битвы экстрасенсов"