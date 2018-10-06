Поклонники Монсеррат Кабалье несут цветы к посольству Испании в Москве

Жители и гости российской столицы в субботу, 6 октября, несут цветы к посольству Испании в РФ в память о скончавшейся сегодня оперной всемирно известной певице Монсеррат Кабалье. Монсеррат Кабалье скончалась

На крыльце посольства на Большой Никитской улице стоит портрет дивы с надписью "Браво!" и букетом цветов. Соболезнуют поклонники Кабалье и в соцсетях.

Ранее АН сообщали, что певица Тамара Гвердцители сожалеет в связи со смертью Монсеррат. По ее мнению, Кабалье - великая певица. Кончина оперной дивы глубоко ее потрясла.