Песков рассказал о планах Путина на 7 октября

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как глава российского государства проведет воскресенье, 7 октября. В этот день Владимиру Путину исполнится 66 лет.

Президент РФ проведет свой 66-й день рождения в кругу родных, друзей и близких людей, заявил Песков. При этом он не уточнил, кто именно приедет на празднование к президенту России.

Между тем, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже направился в Москву. По его словам, он летит на самолете на день рождения к своему другу Владимиру Путину.

"Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", - значится в его сообщении на странице в социальной сети Facebook.