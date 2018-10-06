Песков рассказал о планах Путина на 7 октября
6 октября 2018, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам, как глава российского государства проведет воскресенье, 7 октября. В этот день Владимиру Путину исполнится 66 лет.
Президент РФ проведет свой 66-й день рождения в кругу родных, друзей и близких людей, заявил Песков. При этом он не уточнил, кто именно приедет на празднование к президенту России.
Между тем, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уже направился в Москву. По его словам, он летит на самолете на день рождения к своему другу Владимиру Путину.
"Я воспользуюсь возможностью, чтобы обсудить все самые важные международные проблемы", - значится в его сообщении на странице в социальной сети Facebook.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес