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Черный кот с клыками как у графа Дракулы стал звездой Сети
6 октября 2018, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]
Два брата – два черных кота стали звездами Instagram. В сети набирают популярность видео и фото необычного животного. Из двух черных пушистиков самым известным стал кот по кличке Монк, который получил прозвище "вампир".
От рождения у него неправильный прикус, и его зубы торчат как вампирские клыки. Сходство со знаменитым графом Дракулой дополняет и костюмчик, в который для фотосессии нарядила его хозяйка.
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Владелица необычного животного уверена, что неправильный прикус никак не омрачает жизнь коту, и он абсолютно ничем не отличается от его вполне обычного брака Бина, разве что большей подвижностью и непоседливостью. В настоящее время у братьев семейства кошачьих более 88 тысяч подписчиков и популярность их только растет.
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