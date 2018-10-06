Черный кот с клыками как у графа Дракулы стал звездой Сети

Два брата – два черных кота стали звездами Instagram. В сети набирают популярность видео и фото необычного животного. Из двух черных пушистиков самым известным стал кот по кличке Монк, который получил прозвище "вампир".

От рождения у него неправильный прикус, и его зубы торчат как вампирские клыки. Сходство со знаменитым графом Дракулой дополняет и костюмчик, в который для фотосессии нарядила его хозяйка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vampire Cat Monk & Bean (@monkandbean)13 Сен 2018 в 5:06 PDT

Владелица необычного животного уверена, что неправильный прикус никак не омрачает жизнь коту, и он абсолютно ничем не отличается от его вполне обычного брака Бина, разве что большей подвижностью и непоседливостью. В настоящее время у братьев семейства кошачьих более 88 тысяч подписчиков и популярность их только растет.