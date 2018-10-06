Макаров ошибается дважды: кто заменит спикера питерского Закса?

Весь минувший год ряд Telegram-каналов обсуждал вероятную отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, за это время появились десятки «инсайдов» из политических кругов России, предрекающих уход чиновника со своего поста. Среди возможных претендентов источники настойчиво упоминали Александра Беглова — и не ошиблись. Теперь, когда те же источники говорят о возможной отставке спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, самое время задуматься, кто может заменить его на этой должности.

В одном из своих заявлений Вячеслав Макаров обвинил мессенджер Telegram в теракте в метро Санкт-Петербурга — надо отметить, что к тому времени именно эта медиа-площадка успела убедить читателей в скорых переменах среди первых лиц города федерального значения.

Опубликованные авторами каналов «инсайды» об отставке губернатора Георгия Полтавченко Макаров в своем заявлении посчитал преувеличенными — и ошибся. Теперь пресса «подбивает» его промахи с сомнительными тендерами, «инвалидными» дачами, родственниками и друзьями в руководстве муниципалитетов, администраций Петроградского района, словно готовит общественное мнение к переменам и на этом фронте.

«Надо делать все, чтобы горожане сказали, что у нас классное правительство и руководство. Если у кого-то есть грешки, лучше завтра собрать вещи», - эти слова вновь назначенного градоначальника Александра Беглова некоторые авторы уже успели отнести на именно на счет Вячеслава Макарова, который без стеснения отметил проблемы понимания исполнительной и законодательной властей Санкт-Петербурга.

Кто же может стать преемником Вячеслава Макарова?

Одним из самых неожиданных вариантов политологи называют Константина Серова, депутата пяти созывов и бывшего вице-спикера Закса, который хорошо знаком со всей внутренней «кухней» питерской законодательной власти, а в 2012 претендовал и на должность главы петербургской «ЕР» — тогда в рамках договоренностей Смольного с Заксом, Серов снял свою кандидатуру, уступив как раз Макарову. Благодаря договоренностям с Москвой, «под Серова» вполне могут провести внеочередные выборы, «попросив отойти» кого-либо из депутатского корпуса — такая комбинация может быть интересна Полтавченко, который заинтересован сохранить влияние, и в случае подключения его ресурсов это не выглядит безумием.

И даже без Полтавченко собственные связи с «центром» у Константина Серова весьма сильны: в частности, после мартовских выборов вице-губернатор побывал в администрации президента, где ему вручили благодарственную грамоту за проведение мартовских выборов, подписанную лично Владимиром Путиным. Учитывая его опыт, связи и позицию врио губернатора Александра Беглова «не приводить с собой московских», Констанин Серов при поддержке из центра вполне может пройти этот замысловатый путь.

В логике назначений «молодых технократов» рассматривают приближенного к спикеру депутата Закса Дениса Четырбока: молодой юрист может попробовать заручиться поддержкой Макарова с тем, чтобы после отставки тот сохранил свое влияние, а дальше уж как пойдет. И, надо сказать, свою преданность Четырбок доказал — именно он работал над законопроектом о парламентском контроле за исполнительной властью, а затем и вносил его на рассмотрение сессии; закон требовался Вячеславу Макарову для давления на отставленного теперь губернатора Полтавченко.

Оппозиционный Максим Резник, которого причисляют к одному из самых влиятельных депутатов (и даже политиков) Санкт-Петербурга, несомненно попытается воспользоваться шансом занять место Макарова. Несмотря на идеологические противоречия, нынешний спикер не раз выказывал публичную поддержку депутату, а согласно многочисленным расследованиям журналистов даже помогал админресурсом и получением подконтрольных избирательных комиссий в муниципальных образованиях — это Вячеславу Макарову было необходимо для формирования мощного противовеса Георгию Полтавченко. Макаров и теперь может «вложится» в оппозиционного депутата, который, однако, в состоянии и отказаться от его помощи: Резник самостоятельная фигура, такая борьба ему «по плечу».

Оксана Дмитриева, которая также несмотря на свою оппозиционность, заключала с Макаровым «пакт о ненападении», согласно которому журналисты пророчили прохождение в Закс пяти членов Партии роста (прошло три, однако учитывая «яблочников», оппозиционных депутатов и в самом деле прошло пять) публично нацелена на губернаторскую позицию: петербургское отделение «Партии роста» выдвинет Оксану Дмитриеву кандидатом на пост губернатора северной столицы. Впрочем, для бывшего «справедливоросса», который пошел в «Рост» заявление о губернаторской кампании в реальности может оказаться кампанией на пост спикера — и с Дмитриевой придется считаться, ее отказ от губернаторских амбиций вполне подходит для «расторговки» на должность председателя Закса.

Александр Тетердинко, руководитель фракции «единороссов» с опытом председателя Горизбиркома, а ранее и помощника губернатора и руководителя аппарата правительства Мурманской области, несмотря на молодые годы, также представляется весьма вероятным кандидатом. Его опыт позволит контролировать ситуацию и находить компромиссы, а поддержка самой многочисленной фракции парламента станет серьезным подспорьем амбициям Тетердинко. Кроме того, депутат участвует в ключевых процессах Закса и безоговорочно соблюдает партийную дисциплину, покорно поддерживая непопулярное решение о повышении пенсионного возраста, что для центрального руководства партии, конечно же, не прошло незамеченным — он также смело может рассчитывать на поддержку Москвы.

Вспоминать же прошлых претендентов на пост спикера едва ли стоит: это Михаил Амосов от «Яблока» и «коренная ленинградка» Ирина Иванова от КПРФ, набравшие по два и три голоса соответственно, которых Макаров обошел с перевесом в 45 голосов.