Губареву отказали в регистрации в кандидаты в президенты ДНР

Центризбирком отказал Павлу Губареву в участии в выборах. Главная интрига завершилась. Главный конкурент исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина не прошел. Ему не хватило подписей в свою поддержку. Кроме того, он предоставил неточные данные. Это выявилось в ходе проверки. На основании всего этого донецкий Центризбирком отказал Павлу Губареву в регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР, выборы которого назначены на 11 ноября.

Накануне донецкий ЦИК завершил очередной этап подготовки к грядущему плебисциту. Были проверены подписные листы всех претендентов. С предвыборной гонки были сняты два человека: Павел Губарев и Валентин Спиридонов. К дальнейшему участию в выборах допущены пять человек: Денис Пушилин, Роман Храменков, Елена Шишкина, Владимир Медведев, Роман Евстифеев.