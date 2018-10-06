Губареву отказали в регистрации в кандидаты в президенты ДНР
6 октября 2018, 15:21 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Центризбирком отказал Павлу Губареву в участии в выборах. Главная интрига завершилась. Главный конкурент исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина не прошел. Ему не хватило подписей в свою поддержку. Кроме того, он предоставил неточные данные. Это выявилось в ходе проверки. На основании всего этого донецкий Центризбирком отказал Павлу Губареву в регистрации в качестве кандидата на пост главы ДНР, выборы которого назначены на 11 ноября.
Накануне донецкий ЦИК завершил очередной этап подготовки к грядущему плебисциту. Были проверены подписные листы всех претендентов. С предвыборной гонки были сняты два человека: Павел Губарев и Валентин Спиридонов. К дальнейшему участию в выборах допущены пять человек: Денис Пушилин, Роман Храменков, Елена Шишкина, Владимир Медведев, Роман Евстифеев.
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