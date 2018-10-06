В башкирском Салавате под мостом найдено тело убитой девушки

В Башкирии в городе Салават найдено тело убитой девушки. Мертвую девушку со следам насилия обнаружили под мостом в лесопосадке вблизи перекрестка улицы Вокзальная и бульвара Космонавтов.

Уже известно, что погибшей было 29 лет. По данным источника издания ГорОбзор.ру, неизвестные злоумышленники задушили девушку. На месте происшествия обнаружены использованные и новые презервативы, обертка от шоколада и веревка.

На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Вчера стало известно, что 16-летняя учащаяся колледжа из Волгоградской области, пропавшая 20 сентября, найдена мертвой. Тело убитой несовершеннолетней найдено в поле на границе Саратовской и Воронежской областей.

В поиске пропавшей девушки были задействованы опытные следователи-криминалисты, оперативные сотрудники МВД, а также волонтеры из числа местных жителей и казачьи дружины. Уголовное дело возбудили по статье "Убийство". В четверг, 4 октября, силовики задержали подозреваемого в убийстве девушки. Задержан 40-летний уроженец города Котово Волгоградской области, он показал следователям, где спрятал тело девушки. Оно обнаружено в поле недалеко от села Дуплятка Саратовской области, на границе с Воронежской областью. Расследование уголовного дела продолжается.