Учеными назван главный признак счастливых отношений

Американские психологи из Калифорнийского университета выяснили, что определенное местоимение влияет на отношения волшебным образом, делая их более близкими и доверительными.

Наиболее частое употребление слова "мы" укрепляет отношения пар. Они больше ориентированы на любовь к ближнему, менее эгоистичны, и это вне зависимости от возраста. Были опрошены более пяти тысяч человек, связанных узами брака и романтическими отношениями. Итоги исследования опубликованы на EurekAlert!. Подчеркивается, что употребление местоимения "мы" особенно важно во время конфликтов или каких-либо трудностей.