Учеными назван главный признак счастливых отношений
6 октября 2018, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]
Американские психологи из Калифорнийского университета выяснили, что определенное местоимение влияет на отношения волшебным образом, делая их более близкими и доверительными.
Наиболее частое употребление слова "мы" укрепляет отношения пар. Они больше ориентированы на любовь к ближнему, менее эгоистичны, и это вне зависимости от возраста. Были опрошены более пяти тысяч человек, связанных узами брака и романтическими отношениями. Итоги исследования опубликованы на EurekAlert!. Подчеркивается, что употребление местоимения "мы" особенно важно во время конфликтов или каких-либо трудностей.
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