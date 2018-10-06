"Мужское государство" осудят за экстермизм и разжигание ненависти к женщинам

Уголовное дело возбуждено против создателей группы «ВКонтакте» «Мужское государство». Правоохранительные органы считают, что опубликованные в паблике записи являются экстремизмом, они пропагандируют насилие, разжигают межнациональную вражду и пробуждают ненависть к женщинам.

В Нижнем Новгороде саратовскому онлайн-тренеру по фитнесу и одному из создателей группы Владиславу Позднякову предъявлены обвинения по статье «возбуждении ненависти и вражды, а также унижении человеческого достоинства в интернете». Группы «Мужское государство» появились с Сети в 2016 году и в основе сообщества стоит идеология «национал-патриархата». Филиалы разбросаны по разным городам, есть отделение и на Украине.

Молодые люди от 20 до 30 лет, выкладывают в интернет информацию о девушках, которые по мнению участников сообщества ведут себя не достойно – одеваются слишком откровенно или готовы продавать себя за деньги. Они устраивают показательные акции – избивают их, обливают краской, выкладывают интимную информацию на всеобщее обозрение и публикуют оскорбительные посты о женщинах. «Что такое 25 лет? Для мужчины это начало, для женщины это конец. Период женской красоты, сексуальности, молодости - 16-25, а потом она... Можно тут утешаться разными словами: созревает, взрослеет и так далее, но это всё не отменяет того факта, что она стареет. Где эти надменные красотки 10-11 классов, которые с презрением смотрели на своих одноклассников и масляно заигрывали с третьекурсниками? Их больше нет. Вместо них - покорные дамочки, которые поняли, что их время прошло, и теперь нужно брать чем-то другим: добротой, умом, дружелюбием. Увы, печальна участь женщин. Сколько отчаяния во всех этих бабских самоутешениях вроде "в 30 жизнь ток начинается!!!". Сколько неприкрытой злости на весь мир у тех женщин, кто достиг 40», - пишут в сообществе.

Кроме того, на страницах паблика разжигается и межнациональная рознь. Молодые люди организуют сходки, тренируются в спортзалах, устраивают спарринги, готовясь к активным действиям и преступлениям против лиц неславянской национальности. Кроме того, уголовные дела возбуждены против активных участников сообщества в Хабаровске. Четверым членам группы грозит до пяти лет лишения свободы. Следствие продолжается, а подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Многие из идеологов группы «Мужское государство» входят в действующий «Перечень экстремистов и террористов».