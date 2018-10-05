Украина готова немедленно обменять Сенцова на любого россиянина

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко сообщила о том, что Киев готов немедленно обменять осужденного в России за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова на любого россиянина, осужденного на Украине.

Ранее Олег Сенцов, который отбывает наказание в Ямальской колонии, назвал вынужденным решение прекратить голодовку, продолжавшуюся 145 дней. Он признал, что цель его голодовки (освобождение украинских заключенных) так и не была достигнута.