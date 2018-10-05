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Учителя принимали поздравления
5 октября 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко поздравили педагогов края с их профессиональным праздником. Краевое торжество, посвященное Дню учителя, состоялось в Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко.
В настоящее время в кубанских школах работают более 30 тысяч педагогов. Многие из них отдают служению профессии десятки лет, в крае сформировались целые учительские династии. Благодаря преданным своему делу людям более 650 тысяч учеников на Кубани получают сегодня качественное образование, формируется будущее края и страны. Об этом в своем приветственном слове упомянул глава региона Вениамин Кондратьев.
«Слова поздравления вы заслуживаете каждый день, входя в класс и начиная урок. Каждый из вас старается оторвать частичку от своего сердца, чтобы досталось каждому ученику. Учитель переживает даже не за результаты ЕГЭ, а за то, что будет с его учеником, насколько он состоится в жизни. Учитель – это начало начал, исток истоков. И я хочу сказать спасибо вам за исток человеческой судьбы. Вы мысленно проживаете с учениками всю их жизнь», - подчеркнул губернатор.
Юрий Бурлачко, цитируя Роберта Рождественского, сказал: «Учитель – профессия дальнего действия, Главная на Земле!». Он также отметил, что жители края доверяют педагогам самое ценное – будущее Кубани, детей.
«Вы идете вместе со своими учениками все школьные годы как мудрые, добрые и терпеливые наставники. Главная награда для учителей - это благодарные ученики, которые проносят через всю свою жизнь знания, приобретенные в школе. И признательность за ту любовь, внимание и заботу, которые они также получили в стенах школы. Пусть работа всегда приносит вам радость и удовлетворение», - обратился председатель кубанского парламента к присутствующим в зале.
В рамках мероприятия руководители региона отметили также лучших педагогов. Звание «Заслуженный учитель Кубани» присвоено 41-му из них.
Подарком виновникам торжества стали выступления лучших творческих коллективов края.
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