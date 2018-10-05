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Победили поселения, где малый бизнес чувствует себя комфортно

5 октября 2018, 18:03 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Победили поселения, где малый бизнес чувствует себя комфортно

В рамках работающей в Краснодаре VIII агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» состоялась церемония награждения представителям сельских поселений – победителей краевого конкура.

Заместитель председателя комитета ЗСК по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей Орленко вручил дипломы победителям конкурса на звание «Лучшее поселение (сельский округ) по развитию малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края в 2017 году».

Депутаты ЗСК в преддверии агропромышленной выставки приняли соответствующее постановление о данном конкурсе. Нормативный правовой акт о возобновлении конкурса по поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко подготовил профильный комитет Законодательного Собрания.

Отбор победителей был произведен краевой комиссией по представлению муниципалитетов в соответствии с принятым постановлением. Среди основных учитываемых показателей, к примеру, площадь теплиц для выращивания овощей защищенного грунта, производство фермерами сельхозпродукции в расчете на одного жителя, количество субъектов малого бизнеса, получивших господдержку за счет федерального бюджета. Согласно утвержденным итогам конкурса победителями признаны:

в северной природно-климатической зоне — Александровское сельское поселение Ейского района (1-е место), Октябрьское сельское поселение Крыловского района ( 2-е место), Стародеревянковское сельское поселение Каневского района (3-е место); в центральной природно-климатической зоне — Новопокровское сельское поселение Приморско-Ахтарского района (1-е место), Ловлинское сельское поселение Тбилисского района (2-е место), Новоалексеевское сельское поселение Курганинского района (3-е место);

в южно-предгорной природно-климатической зоне — Троицкое сельское поселение Крымского района (1-е место), Школьненское сельское поселение Белореченского района (2-е место), Львовское сельское поселение Северского района (3-е место); в объединенной западной и Анапо-Таманской природно-климатической зоне — Старонижестеблиевское сельское поселение Красноармейского района (1-е место), Старотитаровское сельское поселение Темрюкского района (2-е место), Анастасиевское сельское поселение Славянского района (3-е место).

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