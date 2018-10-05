В Зарайске у молодого человека нашли более ста граммов «травки»

Как сообщили в областном управлении МВД, сто граммов «травки» нашли у молодого человека в Зарайске.

Молодого человека задержали на улице Текстильщиков, пишет сайт Подмосковье сегодня. У него нашли два свертка, в которых оказалось свыше 100 граммов марихуаны.

На парня завели дело о незаконном хранении наркотиков.