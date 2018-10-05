В Иркутске автомобиль насмерть сбил пешехода, переходившего улицу

В Иркутске автомобиль сбил пешехода, который переходил улицу в неположенном месте. ДТП произошло вечером 4 октября, сообщает пресс-служба иркутского ГИБДД.

24-летний молодой человек пытался пересечь улицу Лермонтова в неположенном месте. Сбивший его водитель остался на месте аварии и дождался дорожных инспекторов, пишет Телеинформ.

Мальчика в возрасте 12–15 лет был сбил водитель иномарки в Долгопрудном. Он перебегал дорогу на красный свет, сообщает сайт Подмосковье сегодня. Мальчик в настоящее время находится без сознания.

Также, как предает ОТР, в Иркутской области после ремонта рабочие сдали участок автодороги Бодайбо-Таксимо. Это единственная дорога, по которой из Бодайбинского района можно добраться до железной дороги.