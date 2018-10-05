Диетолог дал рекомендации выходящим из голодовки

Отбывающий наказание в ямальской колонии украинский режиссер Олег Сенцов прекратил акцию протеста на 145-м дне голодовки, сообщил Интерфаксу заместитель директора ФСИН Валерий Максименко. Как передает «Московский комсомолец», первой пищей для осужденного стала вареная курица.

Так, кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева дала свои рекомендации выходящим из голодовки, пишет НСН.

«Подход должен быть комплексный, но индивидуальный. Сложно оценивать состояние его здоровья, желудочно-кишечного тракта и других систем, которые находились в стрессе и, вероятно, уже адаптировались к отсутствию пищи. Но сначала это, конечно, овощи. Овощные супчики, протертые овощи, потом подключаются сильно разбавленные овощные и фруктовые соки. Все должно быть протертое как детское питание», - объяснила она.

Также, как сообщает Ридус, ранее журналистка из Австралии, Александра Блищик рассказала, как испробовала на себе диету, состоящую из яиц и белого вина, которая обещала сделать девушку привлекательной, а вместо этого принесла массу проблем.

"К обеду я очень хотела есть, но просто не могла видеть яйца. Чтобы съесть их, мне пришлось зажать себе нос. А подруга-биохимик заявила, что моя диета бессмысленна, и с таким же успехом и большей пользой я могла бы просто пить воду", - рассказала она.