Больше четверти века в эфире: телерадиокомпании «Мир» 26 лет

Прыжки с парашютом и восхождения на горные вершины, мотопробег, ретро автомобили и кулинарные шедевры – день рождения Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» пройдет по всему СНГ. 9 октября медиахолдингу исполняется 26 лет.

Филиалы и представительства МТРК отметят праздник с национальным колоритом и в буквальном смысле на высоте. Так, журналисты национального представительства в Казахстане в этот день совершат восхождение на пик Кумбель, а их коллеги из Владикавказа покорят гору Чызджыты-хох. Северо-Кавказскому филиалу 26-летие телерадиокомпании запомнится также прыжками с парашютом и мотопробегом до Тбилиси. Об этом сообщает информационно - аналитический портал mir24.tv.

В самой столице Грузии праздник отметят с ностальгией – по улицам проедут легенды советского автопрома с историей: желто-синий мотоцикл ГАИ, принадлежавшая патриарху Грузии «Чайка», правительственный «ЗИЛ» Эдуарда Шеварнадзе, кабриолет «Победа» и другие раритетные авто. Замыкать автораритетный кортеж будет советский экспериментальный вездеход «Амфибия». Празднование в Грузии не обойдется и без вина – в честь МТРК «Мир» в одной из туристических зон Кахетии устроят старинный праздник сбора винограда Ртвели.

В Москве день рождения телерадиокомпании пройдет со вкусом. 7 октября шеф-повар ресторана «Пироги, вино и гусь», ведущий программы «Как в ресторане» Александр Журкин проведет мастер-класс по приготовлению авторского блюда. В столитровом казане он сделает плов из гуся для гостей дня рождения. Праздник пройдет на Тверской площади в рамках фестиваля «Золотая осень». Москвичи смогут не только попробовать авторское блюдо, но и сделать фотографии в специальных фотозонах, принять участие в конкурсах, получить сувениры и приятные сюрпризы.

МТРК «Мир» сегодня – это медиахолдинг, включающий телеканал «МИР», первый евразийский информационный канал «МИР 24», канал с премиальным контентом «МИР PREMIUM», радиостанцию «МИР», информационно-аналитический интернет-портал mir24.tv и систему спутниковой связи «МИР-Телепорт». Охват аудитории – 150 млн зрителей и слушателей в 20 странах – в государствах СНГ, в Германии, Чехии, Швейцарии, странах Балтии и других. В Российской Федерации, Казахстане, Армении, Беларуси и Кыргызстане телеканал «МИР» входит в национальный пакет цифровых каналов, обязательных для распространения на территории этих стран.