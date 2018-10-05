Жена Никиты Михалкова опубликовала трогательное семейное фото
5 октября 2018, 15:03 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна опубликовала в Инстраграм трогательные семейные фото.
Никита Сергеевич - многодетный отец и дедушка. У него есть и сыновья и дочки, и внуки и внучки.
Жена Михалкова подписал снимок Никиты Сергеевича с младшей дочерью Надеждой и ее сыном Ваней: "Сколько нежности...!!!".
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Надежда была замужем за режиссером Резо Гигиниешвили, в браке у них родились дочь Нино и сын Ваня. Говорят, Михалков не радовался, когда Надя выбрала в мужья этого мужчину.
Недавно у Надежды был день рождения. Возможно, фото с отцом и сыном сделано в ее праздник.
Татьяна Михалкова в прошлом модель и сейчас занимается модой. И очень заботится о своих детях и внуках, радуется их успехам.
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