Жена Никиты Михалкова опубликовала трогательное семейное фото

Супруга кинорежиссера Никиты Михалкова Татьяна опубликовала в Инстраграм трогательные семейные фото.

Никита Сергеевич - многодетный отец и дедушка. У него есть и сыновья и дочки, и внуки и внучки. Михалков о своем здоровье: "а я иду, хромаю по Москве"

Жена Михалкова подписал снимок Никиты Сергеевича с младшей дочерью Надеждой и ее сыном Ваней: "Сколько нежности...!!!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Татьяна Михалкова (@tatyanamixalkova)3 Окт 2018 в 9:22 PDT



Надежда была замужем за режиссером Резо Гигиниешвили, в браке у них родились дочь Нино и сын Ваня. Говорят, Михалков не радовался, когда Надя выбрала в мужья этого мужчину.

Недавно у Надежды был день рождения. Возможно, фото с отцом и сыном сделано в ее праздник.

Татьяна Михалкова в прошлом модель и сейчас занимается модой. И очень заботится о своих детях и внуках, радуется их успехам.