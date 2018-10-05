Правительство разрешит продавать на АЗС слабый алкоголь

Автозаправочным станциям официально разрешат торговать слабым алкоголем - пивом и вином. О том, что решение о возврате торговли слабым алкоголем на АЗС принято в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщили несколько источников «Ведомостей», в том числе два федеральных чиновника и сотрудник одной из нефтяных компаний.

Представитель вице-премьера рассказал, что у Козака действительно обсуждались предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС, чтобы повысить рентабельность автозаправок.

Для АЗС сейчас возможность дополнительного заработка особенно актуальна. Весной в этом году бензин резко подорожал. Правительству удалось договориться с нефтяниками. Они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы.

Минздрав опасается продаж алкоголя на АЗС. По мнению медиков, при наличии пива или вина водитель может совершить покупку, которую не планировал.