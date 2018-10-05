//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Новый имидж Юлии Меньшовой понравился поклонникам
- Резник: "Пугачева вернется на сцену. Она хороша!"
- Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
- Павел Воля рассказал, как побывал в больнице в Иркутске
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Правительство разрешит продавать на АЗС слабый алкоголь
5 октября 2018, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]
Автозаправочным станциям официально разрешат торговать слабым алкоголем - пивом и вином. О том, что решение о возврате торговли слабым алкоголем на АЗС принято в сентябре на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщили несколько источников «Ведомостей», в том числе два федеральных чиновника и сотрудник одной из нефтяных компаний.
Представитель вице-премьера рассказал, что у Козака действительно обсуждались предложения некоторых нефтяных компаний по возврату пива и вина на АЗС, чтобы повысить рентабельность автозаправок.
Для АЗС сейчас возможность дополнительного заработка особенно актуальна. Весной в этом году бензин резко подорожал. Правительству удалось договориться с нефтяниками. Они больше не повышают розничные цены, а правительство снижает акцизы.
Минздрав опасается продаж алкоголя на АЗС. По мнению медиков, при наличии пива или вина водитель может совершить покупку, которую не планировал.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//В мире
Эксперт сообщила о потере Украиной «козыря» в противостоянии с Россией на Азове
//Новости Гнездо.ру
//В мире
Выложен прогноз о расползании идущей в Донбассе войны по другим регионам Украины
//В мире
Эксперт оценил опасность биологического оружия, которое США делает в Грузии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
//Хайтек
Обновление Windows 10 самостоятельно удаляет файлы пользователей
//Новости партнеров
//Политика
Совфед о создании Киевом "способной достать до Москвы" ракеты: это смешно
ДТП под Тверью: состояние автобуса не могло быть причиной трагедии
//В мире
Эксперт объяснил критику президента США за «мягкость» к России
//Культура
//Общество
//Новости СМИ2
//В мире
//Общество
Жена Никиты Михалкова опубликовала трогательное семейное фото
//В мире
Исчез директор Интерпола. В конце сентября Мэн Хунвэй направился в Китай
//Новости Redtram
Чубайс сообщил об угрозе деградации возобновляемой энергетики
//В мире
Израильские технические разработки используются для шпионажа за оппозицией
//Общество
//В мире
Европейские ученые подозревают, что США разработали биологическое оружие
//Здоровье
На профилактику и лечение рака выделят 900 млрд рублей
Аналитик рассказал, чем зарабатывают заправки на Западе и в России
//Общество
Уточнение: в ДТП под Тверью погибли пассажиры микроавтобуса Ford
//Общество
//Общество
Лучше быть молодой бабушкой, чем старой мамой?
//Политика
Выборы в сейм Латвии, и чем насолил Кремль министру иностранных дел?
Виктория Дайнеко воссоединилась с бывшим мужем ради дочки на ее день рождении
//В мире
"Нафтогаз" подстраховался: разработан план "Б", если запустят "Северный поток-2"
//В мире
Озвучена возможность появления у Киева способных атаковать Москву крылатых ракет
//Общество
Супруга Овечкина: "Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники"
//В мире
//В мире
В Госдуме высказались о планах Украины провести учения в Азовском море