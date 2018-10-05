Ученые раскрыли пользу винограда для профилактики рака

О пользе ягод, фруктов и овощей известно давным-давно. Ученые продолжают изучать их полезные свойства, в том числе винограда. Швейцарские ученые провели исследование и раскрыли пользу винограда для борьбы с раком легких. Полезное вещество в винограде - фенольное соединение ресвератрол.

Группа ученых из Женевского университета провела эксперимент с лабораторными мышами, - сообщает портал Science Daily. Часть подопытных животных подвергли воздействию канцерогена, находящегося в табачном дыме. Исследователи изучали воздействие ресвератрола на поврежденные клетки. Выяснилось, что у мышей, получивших "лечение", размер опухоли сокращался почти на половину, чем у грызунов, которым вытяжку из винограда не давали.

Ученые отметили, что предыдущие исследования ресвератрола не указывали на его эффективность в профилактике рака легких. Исследователи объяснили это тем, что тогда вещество вводилось орально и не успевало достичь легких. Тогда "ускорил" доставку вещества, вводя его через нос, и получили результаты, подтвердившие его пользу, - сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Science Daily.