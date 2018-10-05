В результате лобового столкновения микроавтобуса "Ford" и автобуса "ЛиАЗ" в Тверской области сегодня утром погибли 13 человек. Telegram-канал "112" опубликовал список погибших.

Погибли 12 пассажиров и водитель микроавтобуса.

От полученных травм скончались на месте:

1. Надежда Платонова

2. Зинаида Чирко

3. Валентина Бондаренко

4. Нина Березина

5. Андрей Синев

6. Александр Бойков

7. Наталья Лысова

8. Наталья Голубева

9. Марина Стрелкова

10. Ольга Голубева

11. Елена Крисюк

12. Наталья Соколовская

13. Мансур Арабиев

Два человека госпитализированы. Выжил один пассажир "Форда" и водитель автобуса "ЛиАз". По некоторым данным, водитель автобуса находится в тяжелом состоянии. Для родственников погибших в МЧС открыт телефон горячей линии: 8 (4822) 39-99-99