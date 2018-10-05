В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29

В Подмосковье в Коломенском районе в пятницу, 5 октября, разбился истребитель МиГ-29. Оба пилота живы, летчики успели катапультироваться. По данным источников РИА Новости, истребитель упал в лесу в районе деревни Дмитровское. Причины авиакатастрофы выясняются.

Истребитель МиГ-29 принадлежал ЛИИ имени Громова, - уточняет ТАСС. Самолет вылетал с аэродрома в подмосковном Жуковском

По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что летчики увели истребитель от жилых построек, и он упал в безлюдном месте. Создана спецкомиссия, которая выяснит причины инцидента. На место крушения истребителя уже следуют представители оперативных служб.

По некоторым данным, МиГ-29 выполнял учебно-тренировочный полёт, возникла неполадка в системе управления.