В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29
5 октября 2018, 12:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Подмосковье в Коломенском районе в пятницу, 5 октября, разбился истребитель МиГ-29. Оба пилота живы, летчики успели катапультироваться. По данным источников РИА Новости, истребитель упал в лесу в районе деревни Дмитровское. Причины авиакатастрофы выясняются.
Истребитель МиГ-29 принадлежал ЛИИ имени Громова, - уточняет ТАСС. Самолет вылетал с аэродрома в подмосковном Жуковском
По предварительным данным, на земле жертв и разрушений нет.
В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) заявили, что летчики увели истребитель от жилых построек, и он упал в безлюдном месте. Создана спецкомиссия, которая выяснит причины инцидента. На место крушения истребителя уже следуют представители оперативных служб.
По некоторым данным, МиГ-29 выполнял учебно-тренировочный полёт, возникла неполадка в системе управления.
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