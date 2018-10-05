В ДТП в Тверской области погибли 13 человек, пострадавших эвакуирует вертолет

Серьезное ДТП с погибшими и пострадавшими произошло в пятницу утром в Тверской области. В результате столкновения пассажирского автобуса "Лиаз" и микроавтобуса "Форд", по предварительным данным, погибли 13 человек.

По данным областного управления МЧС РФ, об аварии спасателям сообщили очевидцы в 7:48. Автобус, направлявшийся из Твери в Старицу, на трассе Тверь – Ржев в районе села Некрасово лоб в лоб столкнулся с маршруткой.

Сначала стало известно о восьми погибших. Количество погибших сейчас уточняется. На месте происшествия работают спасатели, медики, полиция. На место ДТП вылетел вертолёт санавиации для эвакуации пострадавших.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области в круглосуточном режиме работает телефон «горячей линии» (4822) 39-09-82, обратившись по которому можно получить необходимую информацию, а также помощь психологов.