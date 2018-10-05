Супруга хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская откровенно рассказывает об их семейной жизни и гордится успехами мужа. Овечкин и Шубская стали родителями совсем недавно. Их сын родился в "красивую" дату: 18.08.2018. Жена Александра Овечкина трогательно поздравила супруга с днем рождения

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)18 Авг 2018 в 9:18 PDT

Александр помогает, по возможности, ухаживать за малышом Сережей. Памперсы, по признанию Насти, менять научился. Но это для мужчины оказалось делом не очень простым.

Хоккеист принимал участие в конкурсе для мужчин по смене памперса младенцу. Но опыта у него не было, он уронил игрушечного пупса на пол. А супруга хоккеиста поспешила защитить супруга, опубликовала видео, как Саша справляется с памперсом.









"Он мега крутой. Прямо мужик мужик", - считают поклонники Овечкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya)1 Окт 2018 в 6:09 PDT

В июне сбылась мечта Александра Овечкина: его команда «Вашингтон Кэпиталз» завоевала Кубок Стэнли, а сам Овечкин стал чемпионом НХЛ впервые за 13 лет, - сообщает teleprogramma.pro. Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии. В начале октября в дополнение к выигранному кубку хоккеисту вручили чемпионский перстень.