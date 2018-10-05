Супруга Овечкина: "Вы не думайте, папа сразу научился менять подгузники"
5 октября 2018, 08:45 [ «Аргументы Недели» ]
Супруга хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская откровенно рассказывает об их семейной жизни и гордится успехами мужа. Овечкин и Шубская стали родителями совсем недавно. Их сын родился в "красивую" дату: 18.08.2018.
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Александр помогает, по возможности, ухаживать за малышом Сережей. Памперсы, по признанию Насти, менять научился. Но это для мужчины оказалось делом не очень простым.
Хоккеист принимал участие в конкурсе для мужчин по смене памперса младенцу. Но опыта у него не было, он уронил игрушечного пупса на пол. А супруга хоккеиста поспешила защитить супруга, опубликовала видео, как Саша справляется с памперсом.
"Он мега крутой. Прямо мужик мужик", - считают поклонники Овечкина.
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В июне сбылась мечта Александра Овечкина: его команда «Вашингтон Кэпиталз» завоевала Кубок Стэнли, а сам Овечкин стал чемпионом НХЛ впервые за 13 лет, - сообщает teleprogramma.pro. Овечкин был признан лучшим спортсменом года по версии престижной американской премии. В начале октября в дополнение к выигранному кубку хоккеисту вручили чемпионский перстень.
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