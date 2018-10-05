Рэпера Mr.Rista убили в его квартире в подмосковном Климовске

В Подмосковье двое злоумышленников убили рэпера Артема Ушвицкого, известного как Mr.Rista. Тело музыканта с множественными колото-резанными ранами нашли в его собственной квартире в городе Климовск Подольского района 25 сентября, - сообщает kp.ru. Артему Ушвицкому было 33 года.

По подозрению в убийстве рэпера Mr.Rista задержаны два человека. Следствие возбудило уголовное дело. По версии СКР, утром 25 сентября подозреваемые находясь в одной из квартир, расположенной в микрорайоне Климовск г.о. Подольск нанесли множественные колото-резаные ранения тела 33-летнему мужчине.

В ходе грамотно организованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий удалось установить и задержать подозреваемых в совершении убийства. Ими оказались 29-летний и 26-лений уроженцы Ульяновской области. На допросе у следователя мужчины сообщили, что совершили преступление с целью хищения имущества.

В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

По словам продюсера музыканта, Артем в тот день вез с собой гонорар за концерт, - передает телеканал «360».

Соседи Артема отзываются о нем как о «добром и веселом парне», который никому не желал зла. Из родных у рэпера был только брат.