На станции «Баррикадная» в метро Москвы погиб 19-летний парень
5 октября 2018, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]
На станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в четверг, 4 октября, вечером погиб молодой человек. Погибшему парню было всего 19 лет, - сообщает kp.ru. В пресс-службе УМВД на Московском метрополитене рассказали, что инцидент произошел около 22 часов.
Юноша прыгнул на пути и попал под приближающийся электропоезд. По данным представителей столичной подземки, машинист поезда заметил юношу на рельсах и применил экстренное торможение, но «по инерции поезд наехал на потерпевшего».
Сотрудники полиции сразу вызвали бригаду «скорой помощи». Но молодой человек скончался от полученных травм. Врачи констатировали его смерть.
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