На станции «Баррикадная» в метро Москвы погиб 19-летний парень

На станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии московского метрополитена в четверг, 4 октября, вечером погиб молодой человек. Погибшему парню было всего 19 лет, - сообщает kp.ru. В пресс-службе УМВД на Московском метрополитене рассказали, что инцидент произошел около 22 часов.

Юноша прыгнул на пути и попал под приближающийся электропоезд. По данным представителей столичной подземки, машинист поезда заметил юношу на рельсах и применил экстренное торможение, но «по инерции поезд наехал на потерпевшего».

Сотрудники полиции сразу вызвали бригаду «скорой помощи». Но молодой человек скончался от полученных травм. Врачи констатировали его смерть.