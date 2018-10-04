Опубликовано видео из комнаты, где Путин жил во время учебы на разведчика

По телевидению впервые показали комнату, в которой жил Владимир Путин во время своей учебы на разведчика в Краснознаменном институте КГБ СССР (сегодня это Академия внешней разведки).

Телеведущий канала "Звезда" рассказал, что Путин прожил в комнате в течение года, у него был секретный псевдоним "Платов". Отмечается, что сейчас обстановка в комнате комфортнее, чем в то время, когда там проживал будущий глава российского государства. Номер комнаты на всякий случай не оказали, чтобы нынешние слушатели Академии не устроили за нее борьбу.

Академия внешней разведки была основана 3 октября 1938 года как Школа особого назначения (ШОН).