Автор Ждуна создала его собрата. Ему нужно имя

Нидерландский скульптор Маргрит ван Брифорт, создательница популярного в России Ждуна, показала свое новое творение. Снимок необычной скульптуры размещен на странице скульптора в Instagram.

Ван Брифорт обратилась к поклонникам с просьбой придумать ему или ей имя. Желательно чтобы она было на английском.

В Сети уже предложили назвать его Saddy, имя обыгрывает грустный вид существа, и Pugly, поскольку похож на уродливого щенка.

Русскоязычные пользователи тоже не остались в стороне, предлагая имена: Взгрустун, Ревун, Смиренец, Жирун, Хочун.

В соцсетях "Ждуном" окрестили скульптуру, созданную голландской художницей Маргрит ван Брифорт. Ее официальное название - Homunculus Loxodontus, она находится на лавочке в медицинском центре университета Лейдена.