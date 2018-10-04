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Эксперт рассказал о процедуре постановки на кадастровый учет дачного дома
4 октября 2018, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]
Директор Федеральной кадастровой палаты Константин Литвинцев рассказал, какие могут быть особенности процедуры постановки на кадастровый учет дачного дома в садовом некоммерческом товариществе.
Как сообщил Литвинцев в беседе с ФБА "Экономика сегодня", пока еще действует несколько упрощенная процедура, так называемая "дачная амнистия". Она дает возможность с минимальным количеством документов зарегистрировать право собственности на дома и постройки для ведения садоводства или индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Но стоит поторопиться, поскольку государство вводит новые ограничительные меры, связанные со строительством домов на садовых и дачных участках. С 4 августа 2018 года вступили в силу изменения в Градостроительный кодекс РФ (ГрК РФ) и федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости". Владельцы дачных или садовых участков, которые до 4 августа этого года начали строительство или реконструкцию жилого дома (на дачном земельном участке) или жилого строения (на садовом и дачном земельном участке), вправе до 1 марта 2019 года направить в органы местного самоуправления уведомление о планируемых строительстве или реконструкции. Перечень документов перечислен в ч.1 ст. 51.1 ГрК РФ. В этом случае разрешение на строительство и разрешение на ввод объекта в эксплуатацию не требуется.
Имейте ввиду, что замок теперь на дачном участке не построить. Теперь жилая недвижимость должна соответствовать указанным параметрам. Это отдельно стоящее здание,не выше 3 надземных этажей (высота не больше 20 метров), а помещения предназначены только для бытовых нужд.
Если дом расположен на садовом участке - зарегистрироваться не получится. Если на дачном участке, то собственник имеет такое право.
Все кадастровые работы и подготовку технического плана сделает кадастровый инженер. Цена кадастровых работ - это предмет договоренности сторон.
При заключении договора сразу пропишите, что услуги по проведению кадастровых работ будут оплачены в полном объеме только после постановки объекта на кадастровый учет и внесения необходимых данных в ЕГРН.
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