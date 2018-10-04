Из упаковок для мебели будут делать искусственное мясо

Научно-производственная компания Ecovative, которая разрабатывает продукты из мицелия грибов и запатентовавшая производственную технологию Mushroom, недавно заявила о том, что собирается выращивать искусственное мясо.

Примечательно то, что мясо будет сделано из тех же грибов, из которых ученые производят экологичную упаковку мебели. Несмотря на необычные ингредиенты, ученые полагают, что вкус искусственного мяса будет сложно отличить от настоящего. Об этом пишет Ридус.

"Вполне можно выращивать мышечные клетки или даже создавать аналоги мяса на основе различных технологий, но вот повторить структуру мяса пока еще крайне сложно", - рассказали ученые.