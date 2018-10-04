//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Представитель Павла Воли о его госпитализации: "что за глупости"
- СМИ: Павел Воля попал в больницу после концерта в Иркутске
- Люба Успенская о дочке: "После двух сложных операций мы много чего переоценили"
- Сергей Безруков рассказал, что сегодня нравится зрителю
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Из упаковок для мебели будут делать искусственное мясо
4 октября 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Научно-производственная компания Ecovative, которая разрабатывает продукты из мицелия грибов и запатентовавшая производственную технологию Mushroom, недавно заявила о том, что собирается выращивать искусственное мясо.
Примечательно то, что мясо будет сделано из тех же грибов, из которых ученые производят экологичную упаковку мебели. Несмотря на необычные ингредиенты, ученые полагают, что вкус искусственного мяса будет сложно отличить от настоящего. Об этом пишет Ридус.
"Вполне можно выращивать мышечные клетки или даже создавать аналоги мяса на основе различных технологий, но вот повторить структуру мяса пока еще крайне сложно", - рассказали ученые.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
//Политика
Минобороны интересует, зачем США хотели собрать образцы биоматериалов россиян
//Новости Гнездо.ру
//В мире
В Крыму считают: у "консервных банок" нет шансов прорваться в Азовское море
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
Бывший премьер самопровозглашенной ДНР озвучил настоящую цель республик Донбасса
Люба Успенская о дочке: "После двух сложных операций мы много чего переоценили"
Представитель Павла Воли о его госпитализации: "что за глупости"
//Новости партнеров
//Здоровье
Ученые рассказали, какое влияние оказывает "Доширак" на организм
//Спорт
В центре Москвы станцевали лезгинку в преддверии боя Хабиба и Конора
//Общество
Эксперт рассказал о процедуре постановки на кадастровый учет дачного дома
//Новости СМИ2
//Общество
Какую картошку покупают россияне: гниль, химия и тяжелые металлы
Уфолог опубликовал видео, как по поверхности Луны движется черный НЛО
Синоптики советуют московским автомобилистам пока не думать о смене резины
//Новости Redtram
//В мире
Экс-депутат Рады представила план захвата Донбасса с помощью миротворцев ООН
//Политика
Минобороны РФ: США наращивают число биолабораторий у границ России и Китая
//В мире
Видео, как полицейские ловят енотов, атаковавших участок в США
//Общество
Губарев никак не может получить удостоверение кандидата в президенты ДНР
//Политика
Виктория Скрипаль рассказала, почему Путин назвал ее родственника шпионом
//Политика
Нидерланды выслали четверых россиян по подозрению в кибератаке
//В мире
Экс-министр ДНР: "Я думаю, что Захарченко убили по криминальным причинам"
//Здоровье
//Общество
//В мире
//Общество
//Спорт
Первый бой: Кирилл Релих против Эдуарда Трояновского
//В мире
Названы опасные для Украины последствия возможного признания Россией ДНР и ЛНР
//Общество
В Крыму может появиться цифровой рубль, чтобы противостоять западным санкциям
//Общество
Спите на работе, повышая производительность труда
Рейтинг Forbes по США впервые за 20 с лишним лет претерпел изменения