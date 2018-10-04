Новокубанский район: поступательное движение вперед

Депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края по поручению председателя Юрия Бурлачко провели в Новокубанском районе расширенное выездное совещание в рамках подготовки традиционного Дня муниципального образования в краевом парламенте.

На совещании под председательством главы комитета ЗСК по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий Сергея Жиленко с участием депутатов шести комитетов краевого парламента была проанализирована динамика развития района за последние три года.

Пристальное внимание присутствующие уделили развитию приоритетных отраслей экономики – сельскому хозяйству, пищевой промышленности, потребительской сфере, инвестициям.

В частности, за три года в районе созданы благоприятные условия для развития бизнеса. С 2015 года количество хозяйствующих субъектов увеличилось на 619 юридических лиц и составило более 3,6 тыс. субъектов.

Оборот по полному кругу предприятий района вырос на 16,1%.

Потребительская сфера представлена более чем 800 объектами. Оборот розничной торговли вырос на 30,2% и составил 6,1 млрд рублей в 2017 году.

За последние три года в экономику района инвестировано более 4 млрд рублей. В 2015-2016 годах реализовано 9 инвестиционных проектов. В 2018 году в реестр вошли 15 реализуемых инвестиционных проектов на сумму 1 958, 42 млн рублей.

Но вместе с тем в развитии муниципалитета имеются и сдерживающие факторы. Например, энергодефицит. Для реализации новых инвестпроектов на территории Новокубанска требуется дополнительно порядка 6,3 МВт электроэнергии.

Для решения проблемы в 2015 году в инвестиционную программу было включено строительство электроподстанции «Царское село (Объездная)» со сроком реализации до 2020 года. В апреле 2018 года сроки реализации были перенесены на 2023 год.

В числе факторов, тормозящих развитие муниципалитета, также перечислены – отсутствие льготных кредитов для сельхозпроизводителей, отсутствие доступа к интернету в отдаленных поселениях.

Кроме того, участники совещания уделили внимание вопросам жилищного строительства, капитального ремонта жилья, развития сети автодорог, создания системы поддержки фермеров и развития сельской кооперации.

Депутаты отметили проведенную работу по различным направлениям социально-экономического развития муниципалитета. Но, как было подчеркнуто на совещании, предстоит еще многое сделать и, прежде всего, необходимо сосредоточить усилия на проблемных вопросах, требующих своего решения в экономике и социальной сфере. По мнению заместителя председателя профильного комитета Александра Шустенкова, важно не

довольствоваться сделанным, а постоянно двигаться дальше, проявлять настойчивость в достижении поставленных целей.

«Вы провели большую работу, и она должна быть продолжена. В ближайшее время необходимо разработать программу развития муниципалитета на 6 лет. И вернуться к преамбуле приоритетов, указанных в майском послании Президента. Там четко сказано, что требуется сделать рывок в развитии», – акцентировал, завершая совещание, председатель комитета по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий краевого ЗСК Сергей Жиленко.

Он также отметил, что Новокубанский район не случайно выбран площадкой для демонстрации своего социально-экономического потенциала. Проведенный депутатами анализ состояния дел в территории поможет выявить проблемы и подскажет пути их решения.

Состоявшееся выездное совещание предваряет рабочий визит в муниципалитет председателя Законодательного Собрания края Юрия Бурлачко в рамках подготовки к Дню Новокубанского района в стенах краевого парламента.