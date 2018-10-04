Какую картошку покупают россияне: гниль, химия и тяжелые металлы
4 октября 2018, 17:38 [ «Аргументы Недели» ]
Сотрудники Роскачества проанализировали качество продаваемого картофеля, а также наличия в нем вредных веществ и болезней. Проверялась ранняя и прошлогодняя, российская и иностранная, а также рыночная и магазинная картошка.
Специалисты не обнаружили превышений по пестицидам, которые используют для защиты урожая от вредителей и болезней.
Впервые за большой период Роскачество обнаружило содержание кадмия — одного из самых токсичных тяжелых металлов. Его нашли в пакистанской и ранней российской картошке.
В египетском и российском раннем картофеле обнаружили повышенное сочетание нитратов, особенно их много в кожуре.
Почти на всех клубнях обнаружены болезни, среди которых, например, парша обыкновенная и серебристая, мокрая и сухая гниль, фитофтороз.
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