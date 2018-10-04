Какую картошку покупают россияне: гниль, химия и тяжелые металлы

Сотрудники Роскачества проанализировали качество продаваемого картофеля, а также наличия в нем вредных веществ и болезней. Проверялась ранняя и прошлогодняя, российская и иностранная, а также рыночная и магазинная картошка. В Роскачестве рассказали, как правильно выбирать картофель

Специалисты не обнаружили превышений по пестицидам, которые используют для защиты урожая от вредителей и болезней.

Впервые за большой период Роскачество обнаружило содержание кадмия — одного из самых токсичных тяжелых металлов. Его нашли в пакистанской и ранней российской картошке.

В египетском и российском раннем картофеле обнаружили повышенное сочетание нитратов, особенно их много в кожуре.

Почти на всех клубнях обнаружены болезни, среди которых, например, парша обыкновенная и серебристая, мокрая и сухая гниль, фитофтороз.