В Иркутске школьник сбил пешехода на машине, купленной втайне от родителей

Как передает пресс-служба регионального управления МВД, в Иркутске сбил пешехода и скрылся с места аварии. Он прогуливал уроки, чтобы научиться водить машину, но сбил женщину на «зебре».

Школьнику – 15 лет. По данным полиции, он самостоятельно накопил денег, чтобы купить машину. Об этом пишет ОТР.

Сейчас машина находится на стоянке МВД. Ребенка вызвали в полицию вместе с родителями.

Как сообщает Телеинформ, о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть отдельного батальона ДПС сообщили очевидцы происшествия.

Женщину госпитализировали в больницу с переломами.