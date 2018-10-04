В Иркутске школьник сбил пешехода на машине, купленной втайне от родителей
4 октября 2018, 17:07 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба регионального управления МВД, в Иркутске сбил пешехода и скрылся с места аварии. Он прогуливал уроки, чтобы научиться водить машину, но сбил женщину на «зебре».
Школьнику – 15 лет. По данным полиции, он самостоятельно накопил денег, чтобы купить машину. Об этом пишет ОТР.
Сейчас машина находится на стоянке МВД. Ребенка вызвали в полицию вместе с родителями.
Как сообщает Телеинформ, о дорожно-транспортном происшествии в дежурную часть отдельного батальона ДПС сообщили очевидцы происшествия.
Женщину госпитализировали в больницу с переломами.
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