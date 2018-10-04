В Шаховском районе человек тайно хранил боеприпасы

Как сообщает пресс-служба областного главка МВД, боеприпасы и элементы огнестрельного оружия были обнаружены у 50-летнего жителя подмосковной Шаховской.

Подозреваемого остановили на Рижской улице. «При обыске комнаты, в которой проживал мужчина, были изъяты предметы, имеющие конструктивные сходства с основными частями оружия, и четыре патрона», - рассказали в главке. Об этом пишет сайт Подмосковье сегодня.