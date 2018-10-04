Тайны следствия или фокусы?

Пятеро краснодарских полицейских отдела по контролю за оборотом наркотиков под следствием, а двое граждан, задержанных с поличным, на свободе — таков промежуточный итог истории, которая тянется больше года.

Чистка рядов в полиции идет полным ходом. Регулярно появляются сообщения о задержаниях высокопоставленных офицеров, запятнавших мундиры. Что же касается чинов пониже, то о них даже не вспоминают на широких полях Интернета. Похоже, внутренняя борьба МВД уже приобрела свойства конвейера, где считать единицы не успевают.

Но такой унифицированный подход всё чаще ломает жизни людей, которые честно служили закону. Одни просто оказались не в том месте и не в то время. Другие, исполняя закон, «прищемили хвост» человеку со связями. Вариаций масса. Но итог один: полицейским, которые попали под очистительный каток, приходится доказывать свою чистоту перед государством. И презумпция невиновности в этом случае в расчет не берется.

Дело, о котором пойдет речь, возможно, из такой категории.

Служили пять товарищей

Денис Джанари, Николай Довгань, Георгий Баграмян, Роман Виноградов и Арменак Бабаджанян до недавнего времени служили оперуполномоченными отделения на обслуживаемой территории (поселок Калинино) отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Краснодару. Сейчас все они уволены и уже почти год находятся под домашним арестом.

Из материалов дела следует, что 14 июня прошлого года старшему оперуполномоченному Георгию Баграмяну поступила информация о гражданине Х., который, возможно, хранит, употребляет и даже распространяет наркотики. Поздно вечером полицейский вместе с коллегой Романом Виноградовым отправились на встречу с источником, чтобы тот на месте показал дом, где находится Х.

Полицейские сели в засаду. Вскоре подозрительный молодой человек появился и вошел в дом.

В это время Баграмян вызвал на помощь Дениса Джанари и Николая Довганя, так как было необходимо проследить за Х. и выяснить, не является ли он «закладчиком» наркотиков.

Вскоре после приезда Джанари (Довгань присоединился несколько позже) из дома вышел Х. и еще один незнакомый парень. Вместе они сели в подъехавшую иномарку и двинулись в сторону поселка Гидростроителей. Полицейские, поотстав,— за ними.

Покатавшись по Гидрострою и Пашковке, машина с Х. двинулась к супермаркету на улице Сормовской, где остановилась. К ним сел еще один молодой человек — и автомобиль поехал дальше. Колесили долго. В итоге машина остановилась в районе улицы Красных Зорь, чтобы высадить Х., а потом продолжила движение.

Полицейские разделились. Баграмян и Джанария проследовали за машиной, а Довгань и Виноградов — за Х.

Вскоре подозрительный автомобиль затерялся в переулках и Георгий с Денисом вернулись к коллегам, которые следили за Х. Решили брать.

Попался

По показаниям полицейских получается, что на вопрос о цели пребывания в позднее время на улице Х. замешкался. В это время рядом проходили два молодых человека, которые согласились выступить понятыми при досмотре. Кстати, их личности установлены, и эти граждане не имеют никакого отношения к полиции. Они-то и подтвердили, что на их глазах из кармана Х. вынули пакетик с неизвестным веществом. Впоследствии выяснилось, что это спайс массой 4,96 грамма — крупный размер. Подтвердили также понятые, что были сделаны смывы с рук Х. и никто из полицейских ему не угрожал, а тем более не бил. Каждый пользователь Интернета может лично посмотреть процесс задержания по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=pHglqpkHVDs&t=2s.

Дальше по материалам дела видно, что Х. заявил: наркотик у него для собственного пользования. Молодого человека привезли в отделение, где оформили соответствующие документы. Затем препроводили в дежурную часть на улице Садовой. Там Х. внимательно отсмотрели на предмет синяков и ссадин, спросили о жалобах, но ничего не было, что зафиксировано официально и подписано самим Х. — есть документ. От освидетельствования на предмет наркотического опьянения Х. отказался, что автоматически трактуется против него — тоже факт.

На следующий день Х. отвезли в суд, где он получил двое суток административного ареста за употребление наркотиков. Более того, когда его передавали конвою, опять была проведена процедура осмотра на предмет побоев — ничего. Опять же подтверждено документально.

Параллельно возбуждается уголовное дело за хранение запрещенных средств в крупном размере.

Теперь уже следователь допрашивает Х. — и опять никаких жалоб. Не обнаружили синяков и ссадин и в следственном изоляторе, куда Х. отправили по решению суда как подозреваемого в уголовном преступлении. Дело можно считать сделанным? Нет, это только начало.

Вспомнил

Примерно через два месяца пребывания в СИЗО появляется заявление Х. о том, что наркотики ему подбросили полицейские, а признательные показания якобы даны после избиения и угроз.

По версии Х., 14 июня 2017 года полицейские схватили его на улице, обыскали и нашли (а по его словам, подбросили) пакетик с наркотиком. Стали угрожать, требуя пятьсот тысяч рублей. Дальше полицейские якобы насилием и угрозами заставили Х. дать контакты его друзей Р. и Г.

По словам уже Р., полицейские привезли к нему домой Х. и учинили форменный обыск и опять нашли подкинутый наркотик. Потом якобы все вместе они поехали к Г., которого застали перед подъездом его дома, и снова полицейские стали угрожать. Подруга последнего услышала шум и собралась вызвать полицию. Но почему-то не позвонила, хотя, если верить вышесказанному, налицо был абсолютный беспредел. Не позвонил и никто из жителей многоквартирного дома.

После этого, по показаниям всех троих, их отвезли за гаражи, где угрозами заставили молчать о произошедшем. А у Х. изъяли пакетик под камеру и при понятых.

И так появляется новое уголовное дело. Теперь уже в отношении четверых сотрудников полиции по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Против показания полицейских, понятых, документов о том, что Х. был абсолютно неприкосновенен, изъятого наркотика, видеозаписи, наконец,— слова Х. и его товарищей. Слабовато? Не беремся судить. Но как-то очень вовремя появляется еще одно аналогичное дело, которое словно по заказу усиливает аргументы против полицейских.

Опять подброс?

Если пройти по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=x2k_5Xa-Oaw&t=6s, то можно наблюдать второй эпизод, который инкриминируют полицейским. На это раз Денису Джанари, Георгию Баграмяну и Арменаку Бабаджаняну (в прошлом «преступлении» он не участвовал).

Не будем вдаваться в подробности, а объясним вкратце. Гражданин С. был задержан 22 сентября 2017 года в Краснодаре, на улице Карла Гусника, в результате оперативной работы сотрудников. Схема старая: информация от источника, слежка, задержание, досмотр, обнаружение наркотика. На этот раз — марихуаны. Такой же отказ от освидетельствования.

Единственная разница в том, что у С. были легкие телесные повреждения. Интересный факт, их в полном соответствии с процедурой зафиксировали сами полицейские, которых сейчас обвиняют в превышении должностных полномочий. С. собственноручно написал, что травмы получил сам, незадолго до задержания.

А спустя несколько дней С. подает заявление, что его били, наркотики подкинули и так далее.

И вот тогда эти два дела дополняют друг друга.

Из области предположений

Сразу напрашивается вопрос: может ли здравомыслящий человек, тем более юрист по образованию и сфере деятельности, зная, что находится под подозрением о превышении служебных полномочий, идти и выбивать признание с очередной жертвы? Ну не вяжется это. Тогда откуда могут расти ноги?

Вернемся к личности Х. Те, кто просмотрел ролик на Youtube, наверняка обратили внимание на затрудненную речь двадцатилетнего парня. Он — инвалид третьей группы. Более того, сирота. Его отец, сотрудник полиции, погиб при задержании особо опасного преступника в одной из стран Средней Азии. У Х. есть брат, который сейчас учится на следователя.

Тут нет никакого цинизма — память героев священна, но разве нельзя предположить следующее. Чудесное превращение из подсудимого в потерпевшего (уголовное дело в отношении Х. прекращено!) могло произойти при сторонней помощи? У погибшего отца были друзья-правоохранители, которые считают своим долгом помогать сиротам. Разве позволительно с их стороны дать в обиду Х.? И это понятное человеческое чувство. Если же добавить сюда, что судимость Х. закрывает его брату дорогу в правоохранительные органы, то получается вовсе печальная картина.

Если принять эту версию, то инцидент с задержанием С. прекрасно укладывается в картину. Тогда этому гражданину можно в лотерею играть с его-то везением: так точно попасть под интересы следствия надо уметь.

Кто-то скажет, что это лирика. Тогда факты. Х. и его друзья утверждают, что полицейские вламывались в дом, потом бузили под подъездом дома. Но везде есть камеры. Почему эту информацию не проверили сразу после заявления Х.? Сейчас-то поздно, но тогда все вопросы снялись бы за день работы следователя.

Далее, существует такая вещь, как биллинг телефонных соединений. Таким образом даже теперь можно полностью восстановить картину произошедшего. Следствие этим вопросом озаботилось?

Почему не берут во внимание документы одних и слепо верят словам других? Это не намек на предвзятость следствия, а вопрос. И таких вопросов много. А пока на них нет ответов (не берусь судить о причинах этого), пятеро уже бывших сотрудников полиции, которые до этого не имели никаких взысканий по службе, а одни благодарности, сидят под домашним арестом, хорошо, хоть не в СИЗО. А у них тоже семьи, которые надо кормить. Может, пришло время следствию обратить внимание на нестыковки в этих делах и наконец решить дело по закону?

Борьба за чистоту рядов — это правильно. Но в то же время эти самые ряды должны быть боеспособными. Но как этого добиться, если почти любое действие правоохранителей можно повернуть против них?