Житель Рузы застрелил своего знакомого и закопал труп в лесу
4 октября 2018, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Как передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью, житель Рузы застрелил своего знакомого из ружья и закопал труп в лесу.
Об исчезновении потерпевшего сообщил его брат, пишет сайт Подмосковье сегодня. Он рассказал, что первого октября его брат уехал из дома на машине и не вернулся. Автомобиль нашли в лесу.
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