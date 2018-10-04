Житель Рузы застрелил своего знакомого и закопал труп в лесу

Как передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Подмосковью, житель Рузы застрелил своего знакомого из ружья и закопал труп в лесу.

Об исчезновении потерпевшего сообщил его брат, пишет сайт Подмосковье сегодня. Он рассказал, что первого октября его брат уехал из дома на машине и не вернулся. Автомобиль нашли в лесу.