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Остап в папахе

Скандал

4 октября 2018, 16:03 [«Аргументы Недели. Кубань», Елена СЕРГИЕНКО ]

Остап в папахе

История, как известно, развивается по спирали. Витки ее то отстоят друг от друга на столетия, а то настолько близки и узнаваемы, что так и просится классическое: «Ба, знакомые всё лица!» Вот так история с нечистоплотными попытками пролезть во власть атамана Усть-Лабинского районного казачьего общества Васильченко («Аргументы недели» от 07.07.2016) уж очень напомнила атмосферу девяностых в стране. Не минула она и казачества.

 

«Милого узнаю по походке…»

В лихие, как принято говорить, девяностые пена нарождающегося движения выносила наверх и бывших зэков, и бывших учителей. Сбору казачьего круга, как правило, предшествовало «таскание за чубы» между красными казаками и белыми. Казаки на фоне правового вакуума пороли, мирили, выселяли — в общем, претендовали на власть, причем на все ее ветви сразу, нисколько не сомневаясь в своих правах и способностях.

За четверть века многое изменилось. Сегодня казаки не трогают чубы друг друга, необузданный норов сменили цивилизованные формы единения, однако нет-нет да и случается отдельным личностям «упасть лицом» в те самые девяностые.

Вот так случилось и в Усть-Лабинском районном казачьем обществе. Примкнувший к казачеству его подъесаул Виктор Васильченко был в неладах с законом, но в 2010 году его выбрали атаманом!

«Может, не знали…» — скажет осторожный читатель. «Хорошо,— ответит другой, но уже дотошный,— в том же году Васильченко вознамерился стать еще и депутатом Совета Усть-Лабинского городского поселения». Рулить так рулить! Но тогда при проверке документов (избирательная комиссия оказалась проницательнее казачьего сообщества) выяснилось, что кандидат в депутаты… имеет судимость! Да еще не одну: Васильченко судили по статьям Уголовного кодекса РСФСР 200 («Самоуправство») и 190 («Недонесение о преступлениях»), в результате чего он был признан виновным и осужден на два года исправительных работ, но позднее освобожден от наказания по амнистии.

И это еще не всё: годом раньше он проходил по уголовному делу о разбое (статья 146 УК РСФСР), был под подпиской о невыезде, правда осужден по данной статье не был.

В процессе проверки выяснялись и совсем удивительные вещи: по данным Военного комиссариата Усть-Лабинского района Виктор Васильченко еще в юношеском возрасте был признан негодным к военной службе и сразу зачислен в запас. Причем экспертное постановление было дано врачами, вероятнее всего, не в одно мгновение и не с потолка — должно было проводиться стационарное лечение не менее месяца. В общем, депутатское кресло в итоге от Васильченко уплыло. А вот атаманское даже не зашаталось.

 

Ученье — свет, да неученых тьма!

Только в 2017 году, когда скандал набрал обороты (Остап в папахе уже энергично шагал по карьерной лестнице, став заместителем главы района), биографией оборотистого атамана заинтересовалась Прокуратура Усть-Лабинского района, обратившись в суд с иском к муниципальному образованию Усть-Лабинский район. Дело в том, что прокуратурой было проверено исполнение законодательства о муниципальной службе в части соответствия квалификационным требованиям лиц, замещающих должности муниципальной службы. И выяснилась прелюбопытная деталь: Виктор Васильченко постановлением главы МО Усть-Лабинский район от 13.12.2016, переведенный из помощников в заместители, не только не имеет стажа муниципальной службы, необходимого для замещения указанной должности, но и образование у него хромает: атаман оказался «специалистом по связям с общественностью в сфере экономики».

Суд удовлетворил иск районной прокуратуры. Решением Усть-Лабинского районного суда от 22 марта 2017 года действия администрации МО Усть-Лабинский район в части издания распоряжения администрации от 13.12.2016 «О переводе Васильченко В. С.» признаны неправомерными. Было установлено, что В. С. Васильченко не соответствует квалификационным требованиям по уровню профессионального образования в части отсутствия стажа работы, необходимого для замещения должности заместителя главы МО Усть-Лабинский район.

Надо заметить, что и с дипломами у подъесаула Васильченко не всё оказалось в порядке. Так, факт выдачи Виктору Васильченко в 1993 году диплома Грозненского нефтяного института имени академика М. Д. Миллионщикова (сейчас — Нефтяной технический университет) в вузе подтвердить не смогли, сославшись на то, что архив был «полностью утрачен в результате военных действий в городе Грозном в 1994—1995 гг. и в 1999—2000 гг.». И это вроде бы правдоподобно: действительно, тогда в Чечне шла война. Правда, на сомнения в первом дипломе наводят… результаты проверки второго диплома. В Московском государственном открытом университете, который Васильченко якобы окончил в 2000 году по специальности «юриспруденция» с присуждением квалификации «юрист», сообщили, что данный гражданин ни на очной, ни на заочной форме в составе московского контингента студентов… не обучался.

 

Как с гуся вода

Вопросы напрашиваются сами собой: куда смотрели, когда выбирали районного атамана, когда назначали Васильченко помощником главы района? Насколько компетентна районная власть, допустившая такое назначение, или там всё равно, кто будет возглавлять местное казачество? Которое, как известно, призвано содействовать порядку в районе, помогать и власти, и людям. Так в чем тогда помощь?

Любопытен еще и тот факт, что в 2016 году со страниц газеты «Аргументы недели», из Интернета компромат стал достоянием общественности, в маленьком городке, ясно, о многоликом атамане не говорили разве что ленивые и младенцы. Но по какой-то неведомой причине казаки отмалчивались. Или, может, говорили — дома, на кухне? Мало того, в том же 2016-м именно Виктор Васильченко возглавил (?!) парад казаков Кубанского казачьего войска на Театральной площади в краевом центре по случаю очередной даты реабилитации казачества…

 

 

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