Дело истребовано… Значит, появилась надежда

Верховный Суд России подарил надежду на восстановление справедливости краснодарке Валентине Шинкаренко, о чьей чудовищной ситуации мы писали.

Людям, далеким от судебных споров, мало что скажут слова: «Истребовано дело». Даже если это опубликовано на сайте Верховного Суда Российской Федерации. Но те, кто сталкивался с несправедливостью, которая их затягивала в долгие споры, отбирала имущество, здоровье и даже жизнь близких (как в нашем случае), знают цену этим двум словам: появилась надежда!

В начале июля этого года в нашей газете вышел материал «Обобрать и уничтожить», который вызвал бурю возмущения читателей. Бесконечные звонки и даже личные визиты в редакцию продолжались несколько недель. Лейтмотив всех обращений: «Такого беспредела просто не может быть. Преступники должны быть наказаны!»

Вкратце напомним историю. Супруги Шинкаренко в советское время работали в плодоовощеводстве. Валентина, будучи кандидатом наук, занималась селекцией. Алексей трудился в тресте. После перестройки они организовали свое дело по выращиванию и продаже саженцев. Всё было прекрасно, и деньги они зарабатывали порядочные. Но затем их земля приглянулась под коттеджный поселок. В итоге за один день по указу людей с властью трактором всё перепахали. Дело закрылось.

Честно заработанные довольно большие деньги Шинкаренко не повезли за границу, не вывели в офшоры, а по случаю купили базу отдыха в Дивноморском. Стали заниматься оздоровлением детей.

Однако в 2004 году Алексей узнал, что у него онкология. Нужны были большие деньги на операции. Недостающее заняли у «друга семьи» — гражданина О. под шесть процентов в месяц! Очень «по-дружески».

Оперировать врачи не взялись: оказалось, поздно. Но Валентина не могла сказать об этом мужу и находила десятки отговорок, чтобы Алексей не чувствовал себя приговоренным.

Болезнь длилась четыре года. За это время долг перед О. вырос до суммы, многократно превышавшей занятую. Долг пролонгировали на тех же «дружеских» условиях. Но Валентина не боялась. Эти деньги у нее были, хоть и составляли всё, что имелось у семьи.

После смерти мужа Валентина фактически расплатилась по всем долгам, осталась незначительная сумма. При этом база отдыха принадлежала всем членам семьи в разных долях, у Алексея, подчеркнем, было только 25 процентов! После его смерти эти проценты были разделены между вдовой и старшим сыном Максимом. И вот тут и начались непонятные движения.

В Прикубанский суд Краснодара вскоре поступил иск от гражданина О. Он предоставил расписки на якобы не возвращенные ему покойным заимствования. Сумма фантастическая: под 300 тысяч евро.

— Узнав об этом иске, я позвонила О.: «Я же с тобой расплатилась». А он в ответ: «Докажи». По моему твердому убеждению, О. просто не уничтожил часть старых расписок, которые переоформлялись на новые при пролонгировании долга. И мне кажется, он задумал это еще при жизни моего мужа. Пока Алексей болел, этот гражданин к нему часто приходил навестить и мог также, предполагаю, их легко взять, пользуясь доверительным отношением к нему. Но, как бы то ни было, суд встал на его сторону. От долга в 160 тысяч я отбилась его распиской — итоговой, но судья посчитал, что я задержала выплату по оставшемуся долгу, и накинул по 6 процентов в месяц. Получилось больше трехсот тысяч евро, а в рублях — 15 миллионов 714 тысяч 621.Так в ноябре 2009 года я и старший сын стали должниками. Младшего сына Игоря это не касалось, так как он в наследство не вступал и владел своими пятью процентами базы отдыха. Если бы я знала тогда, чем обернется для нас это обстоятельство! — рассказывает Валентина Александровна.

Шинкаренко пошли в суды. Но О. очень непрост. Он настаивал на возврате долга за счет базы отдыха. И кассационным определением судебной коллегии по гражданским делам Краснодарского краевого суда от 20 января 2011 года взыскание было обращено не только на 25 процентов покойного отца семейства, но и на доли, принадлежащие вдове и сыну. Хотя ранее апелляционным определением и было разъяснено, что наследники отвечают по долгам наследодателя в порядке наследственной трансмиссии (в пределах стоимости наследственного имущества) в соответствии со статьей 1175 ГК РФ. Приставами не была осуществлена объективная оценка наследства. И в результате вразрез с законом взыскание долга было обращено и на личное имущество наследников (на доли в уставном капитале базы отдыха)! А ведь наследственное имущество не было растрачено, и поэтому такого не должно было ни в коем случае произойти…

Просто представьте: вы наследуете квартиру, потом узнаёте, что прежний владелец был много должен, и лишаетесь не только наследства, но и своего имущества. Ну, абсурд же!

Тем не менее судебный пристав накладывает арест на 95 процентов предприятия, производит через экспертов оценку и выставляет на торги за 1,9 миллиона рублей. База на берегу Черного моря на триста мест, площадью 1,7 га продается дешевле однокомнатной квартиры в спальном районе! Притом самой продажей занимается уже другой пристав, личность которого пока не установлена, и по этому факту возбуждено уголовное дело. Что происходит? Нельзя найти пристава, который продает арестованное имущество? В госструктуре?

Но тут происходят вещи пострашнее. Дело в том, что право преимущественного выкупа должно принадлежать единственному оставшемуся владельцу доли — младшему Игорю. И 23 мая 2011 года он погибает. По версии следствия, выбросился из окна.

— Я не верю в суицид. Не только потому, что мать. Факты. Когда он пришел домой, то бросил в стиральную машинку шорты и майку, включил. А потом, по версии следствия, выпрыгнул в закрытое окно. Но руки у него порезаны не были. Повреждена паховая вена, и вся квартира в крови. Более того, кровавая дорожка от двери до окна присыпана мукой. Разве самоубийцы так поступают? Я думаю, он просто открыл дверь на стук, не спрашивая, кто: он всегда так делал, потому что никого не боялся. И его убили. Причина, на мой взгляд, в том, что он оставался единственным препятствием для желающих отжать базу отдыха. И у них всё получилось,— плачет Валентина Шинкаренко.

Базу продают с молотка за гроши, да и те забирают в счет погашения долга. Потом Валентина Шинкаренко лишается квартиры и переезжает в хостел. Но долг остается. Его сумма под 13 миллионов. Поистине патологическая жадность тех, кто и так всё получил от Шинкаренко.

Однако имеются те самые пять процентов, которые остались после Игоря. И здесь случается маленькое чудо. При оценке базы, чтобы вывести сумму двадцатой доли, эксперт (не тот, что до этого оценивал) установил, что база стоит более 77 миллионов рублей.

И тогда Шинкаренко снова идут в суд с иском, где просят взыскать с Федеральной службы судебных приставов России за счет государственной казны ущерб, который им был нанесен при продаже 95 процентов предприятия с торгов. И суд удовлетворяет иск, постанавливая выплатить матери и сыну почти 73 миллиона рублей в декабре 2016 года.

Надо сказать, что на руках у Шинкаренко три судебные экспертизы, согласно которым стоимость их имущества оценена в сумму более ста миллионов рублей! В том числе речь идет и о результатах государственной экспертизы! А вот на каких основаниях в таких жестких рамках было проведено исполнительное производство, остается только догадываться. Вернее, даже предположить, что только по подложным документам имущество в сотню миллионов рублей могло быть продано за бесценок! На сегодняшний день даже нельзя установить, кто именно подписывал документы, согласно которым у семьи Шинкаренко была изъята вся собственность, которая продана за бесценок… В рамках уголовного дела, возбужденного против судебного пристава (за халатность при исполнении должностных обязанностей), экспертизой было установлено, что на документах, на основании которых имущество Шинкаренко попало на торги, были подписи, не принадлежащие судебному приставу. Это подтвердил и сам пристав. Но далее после выяснения данного факта никакие действия сотрудники правоохранительных органов не предпринимали.

Следствием беззакония стали непоправимые вещи: трагедия семьи, безвременная гибель человека, неизмеримо огромные страдания матери… Ну и, конечно, безвозвратно было утеряно всё имущество. Вернуть его сейчас не представляется возможным, ведь к тому же сменилось уже несколько его приобретателей. И к кому, как не к государству могли обратиться Шинкаренко, чтобы хоть как-то восстановить справедливость? Ведь именно из-за должностных лиц, находящихся на службе государства, члены этой семьи потерпели неизмеримо большие страдания и убытки! В своем обращении в Верховный Суд РФ — в письме к председателю Президиума Совета судей РФ Виктору Момотову Валентина и Максим Шинкаренко описали, в какой безвыходной ситуации они оказались. Еще раз стоит оговориться: речь идет не о потери бизнеса, а о самом настоящем беспределе, когда человек действительно поставлен на грань выживания. Ведь сейчас единственный источник дохода Валентины Шинкаренко — пенсия в 12 тысяч, пятьдесят процентов которой (шесть тысяч рублей) идет на погашение 13-миллионного долга… Максим Шинкаренко сегодня не может полноценно трудиться: перенес обширный инсульт, в результате которого он фактически не может говорить. Он является инвалидом второй группы, притом что в собственности Шинкаренко изначально находилось достаточно имущества. В результате непоправимых ошибок, допущенных в суде, в судебном производстве, долг, которого на самом деле не должно было быть, теперь выплачивается из мизерной пенсии!

К сожалению, апелляционная инстанция отменила первое решение и отказала в иске. В кассации более детально подошли к столь непростому вопросу и даже истребовали дело, но в итоге тоже отказали.

Валентина и Максим Шинкаренко обратились в Верховный Суд РФ. Предыдущая статья писалась как раз в процессе подачи иска в высшую инстанцию. И тогда Валентина сказала: «Я уже не знаю, можно ли кому-то верить. Если и там не увидят всего кошмарного беспредела, значит, справедливость умерла. Как мой сын. Ее убили».

Ту статью я закончил обращением к Председателю Верховного Суда Российской Федерации В. М. Лебедеву:

«Уважаемый Вячеслав Михайлович!

Прошу Вас уделить пристальное внимание описанному в статье делу. В данный момент Валентина и Максим Шинкаренко лишились всего: близких, имущества — и у них осталась одна надежда — на справедливый и беспристрастный суд. А кроме надежды у них есть еще долг в 13 миллионов рублей, который они должны заплатить по решению суда».

Теперь же хочу сказать спасибо за надежду! Ведь справедливость должна торжествовать всегда. Даже если для этого приходится принимать очень непростые решения, признавая ошибки своих коллег. Еще раз спасибо, и, как большого праздника, будем ждать Ваших справедливых решений по семье Шинкаренко!