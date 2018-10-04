Губарев никак не может получить удостоверение кандидата в президенты ДНР

Один из фаворитов грядущих выборов на пост главы ДНР Павел Губарев ждет регистрации в качестве кандидата на главный пост республики. Пока это главная интрига предвыборного процесса в Донецкой народной республике: дадут ли Губареву удостоверения кандидата. Официально процедура называется регистрацией кандидатов на пост главы ДНР.

Сейчас удостоверения смогли получить только три кандидата из восьми собравших подписи: Денис Пушилин, Елена Шишкина и Роман Храменков. Остальные четверо еще проходят процедуру проверки заполненных томов подписных листов. В их число входит и Павел Губарев, который может составить конкуренцию Денису Пушилину.

Фаворитами грядущих выборов называют нынешнего исполняющего обязанности главы ДНР Дениса Пушилина и одного из лидеров «Русской весны» Павла Губарева. Только их фамилии в той или иной мере являются узнаваемыми в Донецке.

Исполняющий обязанности главы ДНР имеет формальное преимущество в виде медийных ресурсов и должности. Павел Губарев по рейтингу медийной публичности от нынешнего главы далеко не отстает.

Лидерство обоих тормозит якорь народного антирейтинга. Избиратель одинаково критически относится что к Пушилину, что к Губареву. Тем не менее других кандидатов участники грядущего плебисцита 11 ноября большинством и вовсе не знают.

На сегодняшний день регистрация кандидатов происходила в порядке предоставления ими подписных листов. Пушилин, Храменков и Шишкина это сделали одни из первых. Подписи в поддержку себя они предоставляли в донецкий Центризбирком 25, 26 и 27 сентября. Губарев сдал подписи самым последним: 30 сентября. Закон предусматривает регистрацию кандидата на пост главы ДНР в десятидневный срок после сдачи подписных листов.