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Противодействовать преступности
4 октября 2018, 15:36 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]
В Геленджике под председательством главы региона Вениамина Кондратьева состоялось совместное заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и антитеррористической комиссии Краснодарского края. В работе принял участие спикер кубанского парламента Юрий Бурлачко.
В обсуждении дополнительных мер по противодействию незаконному обороту алкоголя приняли участие прокурор края Сергей Табельский, начальник регионального МВД Владимир Виневский, руководители правоохранительных, судебных, налоговых органов региона и муниципальных образований. Перед началом мероприятия они осмотрели складское помещение для изъятой спиртосодержащей продукции в Геленджике.
Выявленный контрафактный алкоголь хранится здесь до решения суда о конфискации или уничтожении товара. Всего в 2018 году, как прозвучало в ходе осмотра, в этом городе-курорте было конфисковано 70 тонн контрафактной продукции, что на 10 тонн больше, чем в прошлом.
"Побороть черный рынок алкоголя можно, выступив единым фронтом. Здесь не может быть межведомственной разобщенности. Прежде всего, необходимо закрыть границы региона: в этом году только на Успенском посту ДПС пресекли ввоз в край почти 150 тысяч литров нелегального алкоголя. Прошу весь силовой блок также подключиться к работе в этом направлении. При необходимости усилим пост современными техническими средствами досмотра", – отметил Вениамин Кондратьев.
Предметом обсуждения на совещании стал отчет заместителя председателя координационного совещания Алексея Копайгородского о выполнении принятых в 2018 году решений по обеспечению правопорядка на Кубани.
Подробно участники совещания остановились на дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту фальсифицированной, контрафактной и недоброкачественной алкогольной и иной спиртосодержащей продукции. С докладом по этой теме выступил руководитель краевого департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.
В завершении участники совещания приняли решение с указанием конкретных сроков исполнения запланированных мероприятий.
Свой вклад в борьбу с фальсифицированным алкоголем вносит и ЗСК – с этой целью по распоряжению председателя кубанского парламента Юрия Бурлачко в конце прошлого года была создана постоянно действующая рабочая группа, которая проводит свои проверки.
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