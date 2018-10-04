По поручению спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко в крае стартовал цикл мероприятий по мониторингу исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Анализ реализации «майского указа» на местах Законодательное Собрание Краснодарского края проводит совместно с профильными органами исполнительной власти края, Советом молодых депутатов Кубани, органами местного самоуправления и активом муниципалитетов.

Первое мероприятие под руководством вице-спикера ЗСК Сергея Усенко прошло в Успенском районе в формате выездного совместного заседания четырех комитетов парламента: по вопросам имущественных и земельных отношений; по вопросам местного самоуправления, административно-территориального устройства и социально-экономического развития территорий; по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма; по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения. Каждый из комитетов курировал вопросы по профилю своей деятельности.

Актуальная тема совещания – передача имущества муниципальных организаций здравоохранения в госсобственность края. Помимо этого, депутаты оценили ситуацию в сфере обращения с коммунальными отходами, состояние гидротехнических сооружений, проблемы определения и применения кадастровой стоимости объектов капстроительства, социально-экономическое развитие Успенского района в рамках реализации «майского» Указа Президента.

Перед началом заседания парламентарии посетили ряд социально значимых объектов Успенского района. В их числе Центральная районная больница, Северо-Кавказский завод металлоконструкций и молочно-племенная ферма.

Как отметил председатель профильного комитета ЗСК Николай Петропавловский, главной задачей передачи объектов здравоохранения из муниципальной в краевую собственность является тот факт, что население края независимо от места проживания, состояния лечебной базы учреждения должно получать качественные медицинские услуги определенного стандарта.

Еще одной темой обсуждения стала ситуация в сфере обращения с коммунальными отходами и состояние дамб и гидротехнических сооружений в районе. Так, в целях улучшения экологической обстановки на территории Успенского района на начало года закрыты все семь несанкционированных свалок, четыре из них ликвидированы. В муниципалитете расположены два санкционированных полигона ТБО, один из них - действующий.

Кроме того, в границах муниципалитета находятся 46 гидротехнических сооружений. В первом полугодии 2018 года в связи с нецелесообразностью использования демонтировано 4 сооружения, оставшиеся 42 по результатам обследования находятся в хорошем состоянии и призваны противостоять природным катаклизмам.

«В настоящее время в крае идет большая работа по реформированию сферы обращения с ТБО. Определяются операторы по обращению с отходами. По зоне, куда входит и Успенский район, оператор уже определен, - отметил секретарь комитета Андрей Булдин. – Что касается тарифов на вывоз мусора, сегодня в районе эти платежи одни из самых низких по краю. Но мы ожидаем их роста. Поэтому совместно с министерством держим этот вопрос под контролем».

Также участники обсудили проблемы определения и применения кадастровой стоимости объектов капстроительства.

«В настоящее время мы проходим рубеж – переход от инвентаризационной к кадастровой стоимости объектов недвижимости. Задачи последней – определение величины арендной ставки земель, находящихся в краевой или муниципальной собственности, и для целей налогообложения. А это касается каждого сидящего в зале, что и показала дискуссия», - подчеркнул вице-спикер ЗСК Сергей Усенко. Именно поэтому эти вопросы остаются в поле зрения депутатского корпуса Кубани.

В заключение участники заседания рассмотрели вопрос о социально-экономическом развитии территории Успенского района в рамках реализации «майского» Указа главы государства.

О деятельности органов местного самоуправления района в этой сфере рассказал глава муниципалитета Геннадий Бахилин. По его информации, район уверенно развивается. Одна из ведущих отраслей экономики – промышленность. В муниципалитете работают более 1300 предприятий. Среди самых крупных завод металлоконструкций, который депутаты осмотрели перед совещанием. Здесь производят дорожные знаки, конусы и водоналивные барьеры. Еще одно ведущее бюджетообразующее предприятие Успенского района — сахарный завод, известный далеко за пределами Кубани.

Не отстает и социальная сфера. Растет продолжительность жизни, рождаемость превышает среднекраевые показатели. Учебные заведения помогают детям в выборе будущих профессий. Для этого во всех школах района имеются учебно-опытные участки. Созданы условия для занятий спортом. Решаются задачи по дальнейшему повышению качества оказания медицинской помощи.

«Проанализировав положение Успенского района, мы увидели, что район развивается. Администрация стремится к реализации тех задач, которые ставит Президент. Но есть и вопросы, требующие решения. В их числе повышение производительности труда, увеличение муниципального бюджета, поиск новых источников пополнения бюджетов всех уровней, создание новых рабочих мест. Над чем и предстоит работать в перспективе», - отметил глава комитета по вопросам местного самоуправления Сергей Жиленко.

Итогом работы четырех комитетов в Успенском районе стали принятые рекомендации.