В парламенте республики нашли решение проблемы регистрации владельцев дач. Все документы на владение домом есть, но прописать хозяина в нем не могут. Проблема была поднята парламентом официального Донецка на заседании профильного комитета. В России этот вопрос уже решен давно. В Донецкой народной республике прописать пока может только суд.

В нескольких городах республиканского значения уже есть опыт решения проблемы. Там есть свои регулирующие нормативно-правовые акты. В ходе заседания парламентарии поднимали вопрос возможности формализации норм для распространения опыта населенных пунктов Снежное, Шахтерск, Ясиноватая на территории всей республики.

В ближайшее время произойдет обсуждение правовых возможностей регистрации граждан на своих участках. Какой именно будет принят нормативно-правовой акт, позволяющий зарегистрировать людей ещё не известно. Возможно это будет временный акт на период ведения боевых действий. Это было одно из предложений. Еще одним предложением донецких парламентариев стало внесение изменений в действующее законодательство о регистрации граждан.

В настоящий момент в ДНР около 18 тысяч садовых участков. Для многих владельцев дач это единственное жилье. При этом прописаться люди там не могут и по сути являются лицами без определенного места жительства или, попросту, бомжами. Из-за этого возникают проблемы с получением пенсий, пособий, гуманитарной помощи. Кроме того, без прописки они не могут участвовать в выборах.