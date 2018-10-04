В Кургане в общежитии обнаружены тела известного актера и молодой женщины
4 октября 2018, 13:31 [ «Аргументы Недели» ]
В Кургане в общежитии обнаружен убитым известный актер театра Валерий Недзведцкий. Рядом с телом актера лежал труп 32-летней женщины. Тела мужчины и молодой женщины обнаружили родственики актера 1 октября. 71-летний Валерий Недзведцкий был одним из самых любимых актеров Кургана.
Его смерть стала настоящим шоком для жителей города, - сообщает teleprogramma.pro. По предварительным данным следствия, из комнаты были похищены телевизор и денежные средства погибшего. Курганские следователи возбудили уголовное дело по двум статьям: "Убийство" и "Разбой".
Валерий Недзведцкий жил очень скромно и занимал комнату в общежитии. Известно, что накануне смерти актер пригласил к себе домой на вечеринку друзей.
В настоящее время следствием во взаимодействии с сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лица, совершившего указанные преступления.
"Зрители театра помнят Валерия Юрьевича как яркого и запоминающегося артиста, коллеги – как доброго и мягкого человека, преданного театру, профессионала своего дела и партнера, ответственно относящегося к своим ролям. Коллектив Курганского театра драмы выражает глубокие соболезнования родным и близким актера. Светлая память Валерию Юрьевичу", - говорится в сообщении театра.
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