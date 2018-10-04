В Крыму может появиться цифровой рубль, чтобы противостоять западным санкциям
4 октября 2018, 12:48 [ «Аргументы Недели» ]
В Крыму может появиться цифровой рубль. Так называют сочетание бумажной валюты, где все купюры пронумерованы и безналичной ненумерованной. Это поможет противостоять западным санкциям.
По словам советника президента России по экономическим вопросам Сергея ГЛАЗЬЕВА на полуострове есть возможность ввести такую валюту в оборот.
Эксперт утверждает, что сегодняшние технологии позволяют пронумеровать, в том числе безналичную валюту. По его мнению, это оживит банковскую систему и упростит вложение инвестиций в Крым. Можно будет создавать такие деньги в достаточном количестве для нужд региона и не боятся их утечки за его пределы.
Конкретных решений касательно такого новшества пока нет, но на его внедрение не нужно много времени, подытожил ГЛАЗЬЕВ.
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