Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду

Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста во время монтажа конструкций накренился и съехал в воду. В пресс-службе оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщили, что, по предварительным данным, инцидент мог произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем. Более двух тысяч грузовиков проехало по Крымскому мосту за первые сутки

В результате происшествия никто из рабочих не пострадал, - сообщает «Крыминформ».

«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноимённым островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролётов накренился и упал в акваторию, на мелководье», — указано в сообщении.

Крымский мост возводится с 2014 года через Керченский пролив. Проезд для легковых автомобилей и автобусов был открыт в мае, а на днях по мосту поехали грузовики.