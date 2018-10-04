Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста съехал в воду
4 октября 2018, 12:47 [ «Аргументы Недели» ]
Пролёт строящейся железнодорожной части Крымского моста во время монтажа конструкций накренился и съехал в воду. В пресс-службе оператора транспортного перехода — ФКУ «Упрдор «Тамань» сообщили, что, по предварительным данным, инцидент мог произойти в результате технической неисправности одной из домкратных систем.
В результате происшествия никто из рабочих не пострадал, - сообщает «Крыминформ».
«На морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноимённым островом в процессе опускания на опоры один из железнодорожных пролётов накренился и упал в акваторию, на мелководье», — указано в сообщении.
Крымский мост возводится с 2014 года через Керченский пролив. Проезд для легковых автомобилей и автобусов был открыт в мае, а на днях по мосту поехали грузовики.
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