Молодые железнодорожники сыграли в квиз и узнали о льготах

В Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта – филиале РГУПС состоялась акция «День компании в ВТЖТ». В ней приняли участие руководители и специалисты Приволжской железной дороги и 180 студентов 3-4 курсов.

Для будущих железнодорожников была организована интерактивная лекция «Персонал будущего», где они смогли узнать и обсудить основные требования, предъявляемые к специалистам современных компаний, перспективы развития и тенденции образования и введения новых профессий в железнодорожной сфере.

Также специалисты Приволжской магистрали рассказали о дальнейшем карьерном росте после окончания учебного заведения, о социальной защищенности молодых железнодорожников. Например, о действующих льготах и гарантиях для молодых сотрудников, предусмотренных коллективным договором ОАО «РЖД», о концепции жилищной политики компании, возможностях получения льготного ипотечного кредита на приобретение жилья в собственность.

В заключительной части встречи для участников была организована интеллектуально-развлекательная игра «Квиз», где команды отвечали на вопросы из области истории, культуры и литературы.