При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора
4 октября 2018, 10:47 [ «Аргументы Недели» ]
Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, курировавший в надзорном ведомстве международно-правовые отношения, погиб при крушении вертолета AS 350 B3 в Костромской области.
В Генпрокуратуре подтвердили гибель генерала Карапетяна, но не смогли объяснить, как он попал на рейс, - сообщает "Коммерсантъ".
Вертолет AS 350 B3 принадлежал комплексу "Heliport Москва". Оттуда вертолет 3 октября вечером вылетел в село Спасское. Но по пути воздушное судно рухнуло в лес около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. Все четверо людей, находившиеся на борту, погибли. По данным телеграм-канала 112, "машина разбилась в районе охотничьей заимки".
Информация о крушении вертолета поступила в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС в 18:40.
В 21:20 на место происшествия прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Костромской области и полиции. Ситуация находится на особом контроле Губернатора Костромской области и начальника Главного управления МЧС России по Костромской области.
Следственный комитет начал проверку по факту крушения вертолета. По некоторым данным, вертолет летел без разрешения.
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