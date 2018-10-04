При крушении вертолета в Костромской области погиб заместитель генпрокурора

Заместитель генпрокурора РФ Саак Карапетян, курировавший в надзорном ведомстве международно-правовые отношения, погиб при крушении вертолета AS 350 B3 в Костромской области.

В Генпрокуратуре подтвердили гибель генерала Карапетяна, но не смогли объяснить, как он попал на рейс, - сообщает "Коммерсантъ".

Вертолет AS 350 B3 принадлежал комплексу "Heliport Москва". Оттуда вертолет 3 октября вечером вылетел в село Спасское. Но по пути воздушное судно рухнуло в лес около деревни Вонышево Солигаличского района Костромской области. Все четверо людей, находившиеся на борту, погибли. По данным телеграм-канала 112, "машина разбилась в районе охотничьей заимки".

Информация о крушении вертолета поступила в Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС в 18:40.

В 21:20 на место происшествия прибыли подразделения Главного управления МЧС России по Костромской области и полиции. Ситуация находится на особом контроле Губернатора Костромской области и начальника Главного управления МЧС России по Костромской области.

Следственный комитет начал проверку по факту крушения вертолета. По некоторым данным, вертолет летел без разрешения.