Закон об изменении пенсионного возраста вступит в силу 1 января 2019 года. Федеральный закон "О внесении изменений в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части расширения перечня доходов бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации" подписал 3 октября президент РФ Владимир Путин.

Закон предусматривает, начиная с 2019 года, поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет — до 65 для мужчин и 60 для женщин. Напомним, правительство предлагало повысить пенсионный возраст женщинам до 63 лет. Путин предложил увеличить возраст выхода на заслуженный отдых женщинам, как и мужчинам, на пять лет, а не на восемь.

Закон принят Государственной Думой 27 сентября 2018 года и одобрен Советом Федерации 3 октября 2018 года.

Документ предусматривает включение в перечень доходов, подлежащих зачислению в бюджет ПФР, конфискованных денежных средств, полученных в результате совершения коррупционных правонарушений, а также денежных средств от реализации конфискованного имущества, полученного в результате совершения коррупционных правонарушений.