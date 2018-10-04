В Перми пьяный священник обокрал магазин

В Перми священника осудили за кражу в одном из городских торгово-развлекательных комплексов. В момент преступления служитель церкви находился в состоянии алкогольного опьянения. Поп украл сумку.

Священник Пермской епархии Российской православной церкви оказался на скамье подсудымых. Батюшке назначили наказание в виде штрафа. По данным «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу Свердловского районного суда Перми, уголовное дело было закрыто.

Осужденный священник - служитель Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского Бахаревского женского монастыря.