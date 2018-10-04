Наталью Поклонскую сняли в художественном фильме о Донбассе

Депутат Госдумы РФ, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская стала героиней художественного фильма «Ополченочка». Фильм снят в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР). Наталья Поклонская - уроженка Луганской области.

По сценарию бывший прокурор Крыма Поклонская играет саму себя. В фильме она комментирует на брифинге в 2016 году ситуацию в Донбассе.

Создатели фильма рассказали, что две сцены были сняты и с первого дубля, - сообщает ТАСС. По словам директора кинокомпании «Лугафильм» Романа Разума, в фильме также участвовали силовики и спасатели ЛНР. «У меня мороз по коже, правда, дух захватывает!» — поделилась Наталья Поклонская своими впечатлениями после просмотра тизера фильма «Ополченочка».