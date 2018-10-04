Глава Росгвардии Золотов убедил сдаться мужчину, планировавшего взрыв у Кремля

Появились подробности инцидента, который произошел в среду, 3 октября, вечером на Васильевском спуске в Москве. Советник директора Росгвардии, депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что Виктор Золотов лично предотвратил взрыв, который собирался устроить около Кремля 41-летний бизнесмен из города Арсеньев Приморского края.

По словам очевидцев, в центре Москве вчера силовиками было установлено оцепление на Васильевском спуске. Как оказалось, сотрудники полиции остановили автомобиль Mercedes Gelandewagen.

Водитель задержанной машины потребовал встречи с Владимиром Путиным или главой Росгвардии Виктором Золотовым. В случает отказа он угрожал произвести взрыв.

По данным советника директора Росгвардии, об инциденте сообщили Золотову. Глава Росгвардии оперативно приехал на Васильевский спуск. Золотов сел в автомобиль к мужчине, начал с ним разговор и убедил сдаться. Затем гражданина доставили в полицию, сообщил на своей странице в Twitter Хинштейн. По его данным, за рулем иномарки находился мужчина из Приморья. Он приехал в Москву на своем автомобиле. В машине был обнаружен баллон с газом.